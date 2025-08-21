Das Gamereactor Gamescom 2025-Team spricht über Tag 2 der Messe

HQ

Der Staub hat sich nun am 2. Tag der Gamescom gelegt, und das Team versammelte sich vor der riesigen Messe in Köln, um uns ein Update zu den Geschehnissen zu geben.

Alberto stand stundenlang Schlange, um Hollow Knight: Silksong zu spielen, Jakob spielte EA Sports FC 26 auf Switch 2 und vieles mehr.

Das Team steuert derzeit auf eine dritte Runde zu, aber Sie können auf dem Laufenden bleiben, indem Sie sich das Video unten ansehen.