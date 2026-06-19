Ein französisches Gericht hat die Berufung von Achraf Hakimi zurückgewiesen; der Marokkaner wird sich wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten müssen

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Achraf Hakimi, marokkanischer Fußballspieler von Paris Saint-Germain, der derzeit in den USA bei der Weltmeisterschaft spielt, wird sich in Frankreich wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Das Berufungsgericht von Versailles wies Hakimis Berufung gegen die im Februar verkündete Anklageschrift ab und bestätigte, dass er vor dem Strafgericht des Departements Hauts-de-Seine angeklagt wird.

Hakimi wurde beschuldigt, im Februar 2023 eine 24-jährige Frau vergewaltigt zu haben, die er auf Instagram kennengelernt hatte. Das Opfer behauptet, sie sei in Hakimis Haus nicht einvernehmlich berührt worden und er habe sie dann vergewaltigt. Sie sagte, sie habe ihn weggestoßen und einem Freund geschrieben, der sie abgeholt hat.

Unmittelbar nachdem der Prozess bestätigt wurde, nutzte Hakimi soziale Medien, um zu sagen, er "habe seit dem ersten Tag auf diesen Prozess gewartet und sich nun darauf gefreut", wobei er behauptete, er werde nur vor Gericht stehen, weil er berühmt sei und ein leichtes Ziel geworden sei.

Im August 2025 forderte die Staatsanwaltschaft von Nanterre, dass der Spieler vor Gericht gestellt wird, was bis zu 15 Jahre Gefängnis bedeuten könnte. Hakimi wies alle Vorwürfe in einer Fernsehsendung auf Canal+ im vergangenen September zurück und verurteilte, Opfer von Erpressung geworden zu sein.

Fanny Colin, Hakimis Anwältin, beklagte, dass das Gericht "die Widersprüche und Lügen des Klägers, seine Verschleierung vor den Justizbehörden, seine Behinderung der Wahrheit und sogar seine psychologischen Einschätzungen, die seine Ambivalenz und Unklarheit bezüglich der Fakten bestätigten" (über Marca), nicht berücksichtigt habe, während die Anwältin der Klägerin, Rachel-Flore Pardo, Folgendes sagte: "anderen Frauen helfen und dazu beitragen, die Bastion der Verleugnung und Straflosigkeit rund um sexuelle Gewalt, auch in der Welt des Männerfußballs, abzubauen."

Hakimis Probetraining wird in den kommenden Monaten stattfinden, und in der Zwischenzeit spielt er weiterhin für die marokkanische Nationalmannschaft und Paris Saint-Germain.