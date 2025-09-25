Achraf Hakimi bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe und sagt, er sei zu Unrecht beschuldigt worden

HQ

Achraf Hakimi, Sechster im Ballon d'Or für seine Defensivarbeit bei Paris Saint-Germain, hat sich zu Wort gemeldet, nachdem er von der Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung verurteilt worden war. Er wurde im Februar 2023 von einer 24-jährigen Frau der Vergewaltigung beschuldigt. Im vergangenen August beantragte die Staatsanwaltschaft von Nanterre, den marokkanischen Fußballer vor ein Strafgericht zu stellen. Wenn sie feststellen, dass es genügend Beweise gibt, um ihn in einem Strafverfahren vor Gericht zu stellen, drohen ihm 15 Jahre Gefängnis.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview auf Clique bestreitet Hakimi die Vorwürfe erneut und sagt, er sei Opfer von Lügen und einem Erpressungsplan. Die Frau, die sich auf Instagram kennengelernt hatte, sagte, Hakimi habe angefangen, sie ohne Zustimmung zu küssen und zu berühren und sie zum Sex gezwungen.

Hakimi, der sich kurz nach seiner Anklage im Februar 2023 von der Schauspielerin Hiba Abouk trennte, sagte, dass es sehr schwer für ihn sei. "Es tut meiner Familie weh, meinen Kindern, die jung sind und nicht wissen, was das Internet oder das Lesen ist. Ich weiß, dass sie irgendwann in ihrem Leben etwas lesen werden, und für mich ist es nicht gut, zu sehen, dass etwas über ihren Vater geschrieben wurde und obendrein eine Lüge ist, und die Wahrheit ist, dass ich es ihnen nicht wünsche."

Hakimi sagt, er vertraue der Gerechtigkeit und habe im Gegensatz zum Ankläger mit der Polizei zusammengearbeitet, und beklagt, dass die Presse ohne Wissen spreche und seine Würde verletze, indem sie ihm vorwirfe, zu Unrecht beschuldigt zu werden. "Ich denke, es gibt viele Leute in der Welt des Fußballs, die uns ausnutzen. Und wenn du keine Menschen um dich herum hast, passieren dir solche Dinge. Jetzt ist mein Kreis so klein, dass ich da niemanden reinlasse."