PSGs Hakimi wird wegen Vergewaltigung vor Gericht stehen, "wird zulassen, dass die Wahrheit öffentlich ans Licht kommt"

Paris-Saint-Germain-Verteidiger Ahcraf Hakimi wird heute von seinem Anwalt auf AFP (via RMC Sport) wegen Vergewaltigung vor Gericht gestellt. Das Datum ist nicht festgelegt, aber der Spieler sagt, dass er "ruhig" auf den Prozess wartet, "der die Wahrheit öffentlich ans Licht bringen wird".

"Heute reicht eine Vergewaltigungsvorwürfe aus, um einen Prozess zu rechtfertigen, auch wenn ich ihn anfechte, und alles beweist, dass er falsch ist. Es ist gegenüber den Unschuldigen ebenso unfair wie gegenüber aufrichtigen Opfern", schrieb Hakimi am Dienstagmorgen nach der Bekanntgabe seines Prozesses.

Hakimi, der seit 2021 für PSG spielt und im letzten Jahr den sechsten Platz in der Ballon-d'Or-Rangliste belegte, wird bei der nächsten Weltmeisterschaft ebenfalls für Marokko spielen.

Hakimi wurde beschuldigt, 2023 eine Frau vergewaltigt zu haben

Hakimi wurde beschuldigt, im Februar 2023 eine 24-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Das Opfer behauptet, sie sei einer nicht einvernehmlichen Berührung ausgesetzt gewesen, gefolgt von einer Vergewaltigung im Haus von Achraf Hakimi, den sie auf Instagram kennengelernt hatte. Im August 2025 forderte Nanterres Staatsanwaltschaft, dass der Spieler vor Gericht gestellt wird, was bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen könnte. Hakimi wies alle Vorwürfe in einer Fernsehsendung auf Canal+ im vergangenen September zurück und verurteilte, Opfer von Erpressung zu sein.