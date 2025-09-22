Das dritte DLC-Charakterpaket von Dragon Ball: Sparking! Zero ist jetzt verfügbar

HQ

Das dritte DLC-Charakterpaket von Dragon Ball: Sparking! Zero steht kurz bevor. Wenn du einen Season Pass besitzt, kannst du ihn bereits auschecken. Dieses dritte Charakterpaket, das Ende letzter Woche enthüllt wurde, ist das zweite Paket, das uns zusätzliche Kämpfer aus der Dragon Ball Daima-Serie bietet.

Wir bekommen nur sechs Charaktere in diesem neuesten DLC-Paket, was das niedrigste aller bisher kostenpflichtigen Pakete ist. Du kannst als SSJ4 Goku (Kind), SSJ4 Goku, SSJ3 Vegeta, Majin Duu, Third-Eye Gomah und Giant Gomah spielen.

Es gibt auch eine zusätzliche Stufe, die allen Spielern als Teil des Update-DLCs zur Verfügung steht. Es ist nicht viel Inhalt, aber es wird wahrscheinlich immer noch ausreichen, um einige Kämpfer wieder zu diesem beliebten 3D-Kampfspiel zu locken. Schaut euch den Trailer unten selbst an, um etwas SSJ4 Goku-Action zu sehen.