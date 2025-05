Das beste Team der NBA verdient sich zu Recht einen Platz im Finale und wartet auf einen Rivalen

HQ

In den NBA-Play-offs gewinnt nicht immer das beständigste Team der Saison, das im Laufe der Monate öfter gewinnt, oder erreicht das Finale, ein System, das den Wettbewerb und die Nachsaison sicherlich spannender macht, sich aber manchmal unfair anfühlen kann. In der West Conference 2024/25 ist genau das passiert: Oklahoma City Thunder ist mit einer Bilanz von 68 Siegen und 14 Niederlagen allen anderen Franchises weit überlegen. Nur die Cleveland Cavaliers im Osten waren knapp dran (64/18), schieden aber im Conference-Halbfinale gegen die Indiana Pacers aus, die im Finale Rivalen der Thunder sein könnten.

Oklahoma City hat das Niveau in den Play-offs gehalten und zum ersten Mal seit 13 Jahren das Finale erreicht: 2012 verloren sie gegen Miami Heat. Thunder haben den Ring nur einmal gewonnen, 1979. Mit Shai Gilgeous-Alexander, der zum MVP der regulären Saison gekürt wurde, sind sie Favoriten auf die Meisterschaft.

Pacers oder Knicks: Der andere NBA-Finalist steht noch nicht fest

Das zweitbeste Team im Westen, die Houston Rockets, schnitt weitaus schlechter ab (52 Siege und 30 Niederlagen). In den Conference Finals besiegten sie die Minnesota Timberwolves (49/33) mit 4:1 und sicherten sich mit einer Niederlage (124:94) das Ticket für die Finals und schrieben sich als erst vierte Franchise in der NBA-Geschichte in die Geschichte, die 80 Mal vor den Finals gewann (68 in der regulären Saison und 12 in den Playoffs, wo sie Memphis, Denver Nuggets und Timberwolves eliminierten).

Ihr Rivale ist noch unentschieden: Das Finale der East Conference zwischen den Indiana Pacers und den New York Knicks geht in ein sechstes Spiel, da die Knicks erst vor wenigen Stunden im Madison Square Garden mit 111:94 gewonnen haben. Wir müssen bis Sonntag, den 6. Mai, warten, um herauszufinden, ob die Pacers gewinnen oder die Knicks in der letzten Runde überleben, die am Dienstag stattfinden würde.