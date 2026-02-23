Das Belgrader Derby wurde unterbrochen, als ein Teil der Tribüne in Brand geriet

HQ

Das Spiel zwischen Crvena zvezda (Roter Stern Belgrad) und Partizan am Sonntag, das Derby in Belgrad, auch Ewiges Derby genannt, endete mit 3:0 für das lokale Team Roter Stern und katapultierte sie auf den ersten Platz der belgischen SuperLiga, vier Punkte vor Partizan.

Das Spiel musste jedoch abgebrochen werden, als in der Tribüne, in der sich die Gästefans befanden, ein Feuer ausbrach und die Feuerwehrleute eingreifen mussten. Es ist nicht klar, was das Feuer ausgelöst hat, aber es wird vermutet, dass dort die zu Gast spielenden Partizan-Ultras das Stadion mit den Leuchtfackeln in Brand setzten, da es direkt nach Arnautovićs zweitem Tor für die lokale Mannschaft geschah.

Dank einer schnellen Reaktion der Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht und das Spiel wurde fortgesetzt, wobei Roter Stern das dritte Tor erzielte. Glücklicherweise wurden keine Verletzungen gemeldet, selbst als die Fans wegen des Feuers weggehen mussten, aber die Bilder der brennenden Sitze und des von Rauch bedeckten Stadions waren atemberaubend.