Das Baseballstadion von Miami verwandelt sich in ein Eishockeystadion für das NHL Winter Classic

HQ

Alles ist bereit für ein besonderes Spiel der National Hockey League (NHL) in Florida, bei dem das Baseballstadion LoanDepot Park in Florida zum Austragungsort eines Eishockeyspiels wird - das erste Mal, dass ein NHL-Spiel im Freien in Florida ausgetragen wird.

Es wird das NHL Winter Classic 2026 sein, das nächsten Freitag, den 2. Januar, stattfindet. Das Baseballstadion ist normalerweise die Heimat der Miami Marlins, aber diese Woche wird es vorübergehend die Heimat der amtierenden Stanley-Cup-Champions Florida Panthers sein, die gegen die zu Gast spielenden New York Rangers antreten.

In dieser Saison wird es ein weiteres NHL-Outdoor-Spiel geben, und beide werden in Florida stattfinden. Das andere Spiel findet am 1. Februar in Tampa statt, zwischen den Tampa Bay Lightning und den Boston Bruins.

Wenn ihr die NHL Winter Classic verfolgen möchtet, könnt ihr dies weltweit auf der Plattform NHL.TV tun, vorbehaltlich geografischer Sperren. In den USA ist sie in HBO Max enthalten, nicht jedoch in der europäischen Version der Plattform.