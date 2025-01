Das Angebot des FC Bayern München an Alphonso Davies reicht nicht aus: Real Madrid lockt ihn erneut

HQ

Alfonso Davies, ein in Ghana geborener Kanadier, der bei Bayern München als Flügelspieler spielt, läuft in diesem Sommer seinen Vertrag aus und wurde von Real Madrid umworben. Der Spieler ist bereit, nach Madrid zu gehen, würde aber auch für den richtigen Preis in München bleiben. Und Gerüchte besagen laut Bild, dass das Angebot der Bayern nicht ausreicht.

Anscheinend haben die Bayern Davies ihr letztes Angebot gemacht: 15 Millionen Euro pro Jahr, plus 15 Millionen nur für die Verlängerung um vier weitere Jahre. Aber die Spieler verlangen ein oder zwei Millionen Euro mehr, und der Verein ist nicht bereit, so weit zu gehen. Wenn keine Einigung erzielt wird, hätte es Madrid leichter, und die Bayern glauben, dass sich die Verhandlungen in kritischen Momenten befinden.

Währenddessen lockt ihn immer wieder Real Madrid. Neben Trent Alexander-Arnold ist er der andere Top-Spieler auf der Kaufliste, und sie arbeiten hart daran, ihn davon zu überzeugen, zu gehen. Seine Zukunft ist noch in der Schwebe, und sie wird wahrscheinlich bis zum Sommertransferfenster offen bleiben.