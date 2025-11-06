Daniele De Rossi von Genua als neuer Trainer für den angeschlagenen Serie-A-Klub bekannt gegeben

HQ

Genua CFC hat die Ernennung von Daniele De Rossi zum neuen Trainer bekannt gegeben, nachdem Patrick Vieira nach einer katastrophalen Serie von Spielen in der Serie A derzeit auf dem 18. Platz (von 20) liegt und nach drei Unentschieden und sechs Niederlagen in der Abstiegszone liegt. Genua entließ letzte Woche den französischen Trainer Vieira, und ein Interimstrainer, Domenico Criscito, leitete das Spiel am Sonntag, das der erste Ligasieg war, 1:2 gegen Sassuolo.

Der 42-jährige Daniele Rossi wurde zum neuen Trainer ernannt, nachdem er zuvor die Roma als Ersatz für Jose Mourinho trainiert hatte, als dieser im Januar 2024 entlassen wurde. Im September desselben Jahres wurde er von der Roma (einem Verein, bei dem er fast zwei Jahrzehnte als Spieler verbrachte) entlassen, obwohl er die Roma in die Europa League geführt hatte.

Genua hat in der Geschichte neun Meistertitel gewonnen, aber alle vor 1924. Der letzte Titel war die Serie B im Jahr 1989. In den letzten beiden Spielzeiten konnten sie sich im Mittelfeld der Tabelle halten (11. Platz 2024, 13. Platz 2025), stiegen aber 2022 ab und kletterten in der folgenden Saison als Zweiter in der Serie B.