HQ

In den letzten Tagen des Sommertransfermarktes ist eine neue Situation rund um Real Madrid entstanden: Dani Ceballos will den Verein sofort verlassen. Während der Mittelfeldspieler nur selten regelmäßige Minuten in der Mannschaft hatte, wurde er von Ancelotti recht häufig eingesetzt. Xabi Alonso wurde jedoch nur in den ersten beiden Spielen der LaLiga eingewechselt, insgesamt kamen vier Minuten Spielzeit.

Nach seinem Spiel gegen Real Madrid am vergangenen Sonntag, einem 3:0-Sieg gegen Oviedo, bei dem er in der 87. Minute eingewechselt wurde, postete er "Last Dance" auf Instagram.

Es ist klar, dass der 29-jährige Fußballer, der seit 2017 bei Real Madrid spielt und zwischendurch für zwei Jahre an Arsenal ausgeliehen wurde, für Alonso keine Priorität hat, und Ceballos hat in zahlreichen Zeiträumen seinen Wunsch geäußert, zu Real Betis, seinem ursprünglichen Team, zurückzukehren. Es wurde jedoch berichtet, dass Olympique Marseille der Verein ist, der am meisten an dem Spieler interessiert ist.

Ein Angebot wurde zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht gemacht, aber Fabrizio Romano hat kürzlich gepostet, dass Ceballos an dem Angebot aus Frankreich interessiert ist, und jetzt liegt es an Real Madrid. Wenn sie ihn verkaufen sollten, hat Xabi Alonso einen neuen Mittelfeldspieler angefragt, aber die Zeit wird knapp, da der Sommertransfermarkt in weniger als einer Woche endet... was bedeuten könnte, dass Alonso einen aus der jungen Akademie von Real Madrid, Thiago Pitarch, auswählen wird. Wir werden die Situation beobachten...