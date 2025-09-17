HQ

Gestern erhielten wir die Nachricht, dass Dänemark die grönländischen Investitionen zur Stärkung der Infrastruktur und des Gesundheitswesens erhöhen wird. Jetzt erhalten wir die Nachricht, dass Dänemark die größte Militärübung gestartet hat, die jemals in Grönland abgehalten wurde, an der sich europäische NATO-Partner beteiligten, aber vor allem ohne US-Truppen. Die Operation mit dem Namen Arctic Light 2025 sammelt Truppen, Kriegsschiffe und Kampfjets aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, Schweden und Norwegen und konzentriert sich auf die Einsatzbereitschaft in einer Region, die zunehmend von Russland und China umkämpft wird. Washington unterhält zwar eine ständige Präsenz auf der Weltraumbasis Pituffik, aber sein Ausschluss von den Übungen unterstreicht die Absicht Kopenhagens, mit Unterstützung der Alliierten die Verantwortung für Grönland zu demonstrieren. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!