Dänemark testet US-Segeldrohnen zur Bewachung baltischer Kabel

HQ

Die neuesten Nachrichten über Dänemark . Das nordische Land hat damit begonnen, unbemannte Segeldrohnen in der Ostsee zu testen, um maritime Aktivitäten zu überwachen und kritische Unterwasserinfrastrukturen zu schützen, ein Schritt, der durch die wachsende Besorgnis über die russische Einmischung angetrieben wird.

"Der Zweck von Saildrone ist es, Augen und Ohren zu geben, wo wir vorher keine Augen und Ohren hatten", sagte Richard Jenkins, CEO von Saildrone. "Was wir jetzt sehen, ist, dass kommerzielle Schifffahrtsflotten in militärischen Anwendungen eingesetzt werden", fügte er hinzu.

Die in Kalifornien hergestellten Schiffe stellen für das Unternehmen, das hinter ihnen steht, eine Premiere in europäischen Verteidigungsoperationen dar. Während Militärbeamte dies als einen Sprung nach vorne in der Überwachung betrachten, haben dänische Technologieexperten Unbehagen über die Abhängigkeit von einem US-Unternehmen geäußert.