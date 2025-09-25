Cuisinart Frost Fusion

In den letzten Wochen haben wir eine Reihe von Maschinen aus Ninja und Cuisinart getestet, die für die Herstellung von Desserts und vielleicht genauer gesagt für Eiscreme und dergleichen entwickelt wurden. Beiden gemein ist aber, dass die Zutaten vorher mindestens 24 Stunden eingefroren werden müssen. Das bedeutet, dass die Maschinen kleiner, billiger und einfacher zu bedienen sind, und sie dienen als effektiver Kontrapunkt zu dem, was viele als umständlich, teuer und laut empfindende Eismaschinen von traditionellen Herstellern wie DeLonghi.

Interessanterweise hat Cuisinart auch eine Maschine namens Frost Fusion entwickelt, die genau das tut, was man von einer traditionellen Eismaschine erwarten würde. Du musst nichts einfrieren, du gießt einfach die Zutaten in den Kühler, und Frost Fusion macht Eiscreme - und das war's im Grunde.

Das bedeutet, dass sich in Frost Fusion ein festes Kühlelement befindet, das natürlich den Stromverbrauch, die Vorbereitungszeit und den Geräuschpegel in die Höhe schnellen lässt. Das Gleiche gilt für den Preis, da Sie einen Frost Fusion für etwa 300 £ bekommen können, was nicht ganz so unerschwinglich teuer ist wie früher Eiscremehersteller. Aber auch die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand, abgesehen davon, dass du die Zutaten nicht vorher einfrieren musst. In erster Linie bist du nicht auf die Größe des Behälters angewiesen, da Frost Fusion wie eine Art Slushie-Maschine in dem Sinne funktioniert, dass du einen Behälter unter die Düse stellen und das Eis von dort "herausziehen" kannst.

Es dauert länger als ein paar Minuten, aber in etwa 20 Minuten haben Sie entweder einen Slushie, ein Softeis, einen Frappé oder ein Sorbet, und obwohl der Geräuschpegel höher ist, macht es nicht viel Lärm, während es "aufgewühlt" wird. Bitte beachten Sie, dass ich hier ausdrücklich von "Softeis" spreche, denn das Eis, das Frost Fusion herstellen kann, ist nicht die harte, dicke "Gelato"-Sorte, sondern die etwas weichere Sorte. Das liegt daran, dass Frost Fusion für viel schnellere und leichtere Eissorten konzipiert ist, also behalte das im Hinterkopf.

Der Behälter auf der Rückseite fasst 1,6 Liter, was ganz schön viel Eis ist. Das Display ist reaktionsschnell und schnell, und im Gegensatz zum Ninja Creami Deluxe ist dieses mit seiner rissigen weißen Farbe als Gerät viel attraktiver anzusehen. Aber er wiegt auch 14 Kilo und nimmt ziemlich viel Platz ein, so dass er nicht das einfachste Gerät ist, das man in einem Küchenschrank verstauen kann. Es ist klar, dass Cuisinart denkt, dass Sie es das ganze Jahr über draußen halten sollten, weil sie sich DeLonghi angesehen und das schlankste Profil erstellt haben, das sie konnten, was bedeutet, dass es so wenig Platz wie möglich auf der Küchentheke einnimmt.

Was die reinen Ergebnisse betrifft, so hat der Frost Fusion über einen Testzeitraum von ca. 14 Tagen hinweg treu geliefert. Ja, das Eis ist eher wie Softeis, das können wir nicht leugnen, und manche Leute wünschen sich vielleicht ein engagierteres, dickeres Eisgefühl. Gleichzeitig ist es schwer vorstellbar, dass eine Familie einen Frost Fusion haben möchte, der das ganze Jahr über herumsteht. Trotzdem ist es sehr schwierig, seine Funktionalität zu bemängeln, wenn es so klar und eindeutig genau das liefert, was es liefern soll.

In diesem Sinne ist es eine Alternative zur Alternative, wenn Sie so wollen, aber Sie müssen es wirklich hassen, Ihre Zutaten im Voraus einzufrieren, weil ihr Freeze Wand kleiner ist, halb so viel kostet und auch eine felsenfeste Art ist, Eis herzustellen.

