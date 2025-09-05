Cuisinart Freeze Wand

Wir haben uns kürzlich mit der Kunst beschäftigt, köstliches Eis mit Ninja 's Creami Deluxe herzustellen, das selbst ein wenig schummelt, indem es kein eingebautes Kühlelement hat, sondern stattdessen erfordert, dass Sie alle Ihre Zutaten im Gefrierschrank bereithalten und sie dann auf zugegebenermaßen ziemlich einfache und elegante Weise miteinander vermischen.

Allerdings handelt es sich um ein so großes Gerät, dass man quasi gezwungen ist, ihm Platz auf der Arbeitsfläche zu widmen, was sich etwas nervig anfühlen kann... Ja, zum Beispiel im November. Aber Cuisinart kann helfen, denn ihr Freeze Wand hat auch die Welt im Sturm erobert, und einer der Gründe dafür ist, dass es nicht viel größer ist als eine Küchenmaschine - d.h. ein zylindrischer Behälter und eine Maschine, die wirklich, wirklich einfach in einer Schublade verstaut werden kann, wenn man keine Lust auf Eiscreme hat - aber wann ist das überhaupt?

Er wiegt gerade einmal zwei Kilo und misst 41x34x15 Zentimeter – zwar nicht besonders groß, aber das liegt auch daran, dass er wie Creami kein eingebautes Kühlelement hat. Nein, sondern es handelt sich auch um eine Art Mixer, der die gefrorenen Zutaten, aus denen Sie Eis oder Sorbet herstellen möchten, mischen und vorsichtig Luft unterrühren kann. Diese friert man in den dafür vorgesehenen Behältern 24 Stunden im Voraus ein, zum Beispiel eine Milchmischung mit Vanille oder was auch immer man ausprobieren möchte, und dann hat man im Handumdrehen selbstgemachtes Eis. Es gibt normales Eis, Sorbet, Mix-in, Slushie und Milchshake, und in den meisten Fällen dauerte es etwa 15 Sekunden, bis es fertig war, und das praktisch ohne Geräusche.

Zu Hause haben wir hauptsächlich mit Eis mit verschiedenen Zutaten und Sorbet experimentiert, und beide hatten eine überraschend authentische Textur, ohne das Gefühl zu haben, dass sie aus einem... naja, eine Abkürzung, sozusagen. Selbst wenn man Kekse und Beeren zu einer Vanillemischung hinzufügte, funktionierten die Freeze Wand nahezu perfekt, wieder ohne Geräusche zu machen oder zusätzliche Zeit zu benötigen, um die richtige Textur zu erzeugen.

Die gute Nachricht lässt nicht lange auf sich warten, denn im Gegensatz zu Ninja Creami, das sich anfühlt wie das Reinigen einer Küchenmaschine, ist die Maschine so klein und die Maschine selbst lässt sich so nahtlos von dem Teil des Geräts entfernen, der eigentlich gewaschen werden muss, dass es buchstäblich 30 Sekunden dauert, bis sie wieder einsatzbereit ist.

Die einzige Beschwerde, oder Sorge, wenn man so will, ist, dass das Freeze Wand einfach nicht wirklich geeignet ist, um viele Portionen desselben Eises für viele Menschen zuzubereiten. Ja, man könnte technisch gesehen alle Behälter mit der gleichen Mischung füllen und sie dann nacheinander laufen lassen, aber es ist klar, dass dies für zwei oder drei Personen gedacht ist, die ein paar Kugeln Eis aus einer Art von Mischung bekommen, oder vielleicht mehrere als Kombination, und keine größere Gruppe als das.

Das heißt, Sie können jetzt einen Freeze Wand für 100 £ bekommen, weniger als die Hälfte des Preises eines Creami Deluxe, und im Moment ist es schwer zu verstehen, warum.

