Crystal Reed war "sehr nervös", wenn es darum ging, Sofia Falcone aus Gotham zu spielen

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Während DC-Fans mit der Figur sehr vertraut sind, besonders wenn Sie häufig Batman-Geschichten lesen, haben diejenigen, die sich weniger mit der Comicwelt auskennen, vielleicht erst in den letzten Jahren nach Cristin Miliotis Auftritt in The Penguin wirklich Erfahrung mit Sofia Falcone entwickelt.

Aufgrund von Miliotis Darstellung haben viele vielleicht ein sehr spezifisches Bild von Sofia Falcone im Kopf, was interessant ist, da die Comicversion der Figur unglaublich anders ist als die Person, die in Der Pinguin dargestellt wird.

Vor diesem Hintergrund erklärte die Schauspielerin, die Sofia Falcone in Gotham spielte, bei unserem Gespräch mit Crystal Reed während Comicon Napoli, dass sie "sehr nervös " sei, einen Angriff auf den Bösewicht zu wagen.

"Sofia, ja, Gott, hast du sie in den Comics gesehen? Dabei war ich tatsächlich sehr, sehr nervös, weil sie in Gotham ganz anders geschrieben wurde als im Comic. Danny Cannon, der Schöpfer, sagte einfach: Mach mit ihr, was du willst. Du kannst, weißt du, was immer du willst, also habe ich das gemacht, und ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen."

Für mehr von Reed haben wir auch mit der Schauspielerin über ihre Zeit bei der Swamp Thing-Serie gesprochen und über ihren kommenden Film, der KI aus einer psychologisch spannenden Perspektive erforscht.