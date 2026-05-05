Teen Wolf, Gotham und Swamp Thing-Star Crystal Reed erzählt, wie ihr neuer Film KI erforscht

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Bei der Comicon Napoli hatten wir das Glück, uns mit der Schauspielerin Crystal Reed zusammenzusetzen, die Sie aus ihrer Zeit als Allison Argent in Teen Wolf, Sofia Falcone in Gotham und Abby Arcane in einer weiteren DC-Serie, Swamp Thing, kennen. Derzeit arbeitet sie an einem kommenden psychologischen Horrorfilm namens ED, der angesichts des heutigen Aufstiegs der KI unglaublich interessant klang.

"Ich habe gerade einen Film namens ED fertiggestellt. Es ist ein psychologischer Thriller über KI. Es ist eine warnende Geschichte, über die heutzutage jeder nachdenken sollte, und sie spielte, ich spiele eine Figur, die ein Programm für eine Autofirma entwickelt hat, und es läuft schrecklich schief", erzählte uns Reed. Dann fragten wir nach ihrer Meinung zur Technologie, und es ist sicher zu sagen, dass sie, solange es nicht so endet wie in der Notaufnahme, Potenzial für KI sieht.

"Ich hatte das Glück, eine Zeit lang ohne Internet aufzuwachsen, und dann hatten wir es, und ich erinnere mich, dass ich dachte, es gibt so viele, so viele neue schöne Informationen, die wir aus dem Internet ziehen können, und ich denke, KI ist ein bisschen ähnlich, da sie sehr, sehr nützlich sein kann. Ich finde, das ist großartig für Wissenschaft und Information", sagte Reed.

Reed sagte, dass es super nützlich sein kann, um Charaktere zu recherchieren oder schnell Dinge wie Programmieren zu verstehen, was sie für ED lernen musste. Sie glaubt jedoch nicht, dass sie den menschlichen Aspekt der Kunst ersetzen kann. "Ich mache mir keine großen Sorgen, denn es gibt etwas an der menschlichen Erfahrung als Künstler, das nicht replizierbar ist, und tatsächlich, wenn wir KI-Schauspieler oder simulierte Menschen betrachten, gibt es ein Bewusstsein hinter den Augen, das man einfach nicht bekommen kann, und ich glaube, ich habe Hoffnung in die Menschheit, dass wir den Unterschied erkennen können."

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an und halten Sie Ausschau nach weiteren Comicon Napoli-Berichterstattungen: