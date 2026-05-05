Crystal Reed spürte "viel Druck", als sie Swamp Thing s Abby wurde Arcane

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In Zukunft erwarten wir, dass Swamp Thing im DC-Universum auftaucht, obwohl unklar ist, wie und wann dies geschehen wird, da es nach dem Versprechen eines Swamp Thing-Projekts in letzter Zeit kaum Bewegungen gegeben zu haben scheint. Aber wenn du mehr von dem ikonischen grünen Beschützer suchst: Kürzlich war er die Hauptrolle in seiner eigenen Fernsehserie, die einen Auftritt von Crystal Reed beinhaltete.

Während der ganz aktuellen Comicon Napoli hatten wir die Chance, die Schauspielerin zu treffen und nach ihrer Zeit bei Swamp Thing und der Erweckung der Figur Abby Arcane zu fragen.

"Nun, es war schwer, weil ich noch nie zuvor eine Comicfigur von diesem Kaliber gespielt hatte, und Abby Arcane ist so beliebt, und Alan Moores Run von Swamp Thing war für mich einfach absolute Perfektion, also habe ich bei diesem Film viel Druck gespürt. Aber ja, ich glaube, ich habe viel geschaut und alles gelesen, und irgendwann musste ich das einfach weglegen und meine eigene Erfahrung in sie einfließen."

Swamp Thing hielt überhaupt nicht lange, da es nach der ersten Staffel trotz positiver Kritiken von Fans und Kritikern abgesetzt wurde. Obwohl dies natürlich bedeutete, dass Reeds Zeit als Abby Arcane vorzeitig beendet wurde, trat die Schauspielerin auch in einem anderen DC-Projekt auf, nämlich als Sofia Falcone aus Gotham, eine Figur, die dank der Pinguin-Reihe in letzter Zeit sehr beliebt geworden ist. Mehr über Reeds Zeit als Sophia Falcone erfahren Sie im vollständigen Interview unten.