Crystal Dynamics schweigt zu den Fortschritten beim neuen Tomb Raider

Es ist bald sieben Jahre her, dass Shadow of the Tomb Raider die neueste Trilogie abgeschlossen hat, und immer noch gibt es keine konkreten Informationen über Lara Crofts nächstes großes AAA-Abenteuer. Das Spiel, das vor drei Jahren angekündigt wurde und sich derzeit bei Crystal Dynamics in der Entwicklung befindet, bleibt so etwas wie ein Rätsel, das in Ungewissheit gehüllt ist. Der neueste Bericht von Embracer Group enthüllt nun, dass Tomb Raider nicht einmal ein vorläufiges Veröffentlichungsfenster hat, was bei den Fans mehr als nur ein paar Augenbrauen hochzieht.

Crystal Dynamics hat in letzter Zeit mit erheblichen Turbulenzen zu kämpfen. Das Studio war stark an Perfect Dark beteiligt, einem Projekt, das Anfang des Jahres eingestellt wurde, und Berichte deuten darauf hin, dass der Entwickler auf viele interne Herausforderungen gestoßen ist. In der Zwischenzeit wurde das Franchise durch die kommende Tomb Raider-Serie von Netflix und die Remaster der klassischen Spiele am Leben erhalten.

Die Embracer Group hat derzeit 39 Titel in der Entwicklung, darunter Marvel 1943: Rise of Hydra und Gothic Remake, die beide ein grobes Veröffentlichungsfenster haben. Aber Tomb Raider ist bemerkenswerterweise nicht im geplanten Zeitplan enthalten, was nur am Rande erwähnt wird. Dennoch gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Projekt abgesagt wurde, und mit etwas Glück können die Fans bald einen ersten Blick auf Laras lang erwartete Rückkehr werfen.