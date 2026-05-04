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Cristiano Ronaldo nähert sich seinem ersten Meistertitel in Saudi-Arabien, und sein Team Al-Nassr führt die Saudi Pro League weiterhin an, 79 Punkte vor Al Hilal. Aber Al Hilal, trainiert von Simone Inzaghi, hat morgen am Dienstag ein Spiel weniger gespielt, was den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen könnte, mit neun weiteren Punkten in den letzten drei Spieltagen der Liga.

Der ehemalige Stürmer von Atleti, Barcelona, Chelsea und Milan, Joao Felix, erzielte ein Tor für Al-Nassr bei einer 1:3-Niederlage gegen Al Qadsiah, wobei der kolumbianische Flügelspieler Julián Quiñones eines der Tore erzielte.

Einige Spieler beklagen sich, dass die Saudi Pro League, die viele der Top-Teams unterstützt, darauf drängt, Ronaldo zum Gewinn des Meistertitels zu verhelfen, und einige sagen sogar, sie würden ihm den Titel "übergeben". Ronaldo, 41, läuft die Zeit davon, um Trophäen zu gewinnen, obwohl erwartet wird, dass er diesen Sommer an der Weltmeisterschaft teilnimmt und nächste Saison noch ein weiteres Jahr im Vertrag mit Al-Nassr hat, um sein Ziel zu erreichen, 1.000 Karrieretore zu erzielen.

Cristiano Ronaldo hat noch drei Spiele für Al-Nassr zu bestreiten, die Liga endet am 21. Mai sowie das AFC-Cup-Finale (entspricht der UEFA Europa League, zweitklassiger Fußballwettbewerb in Asien) gegen den japanischen Klub Gamba Osaka am 16. Mai. Al-Ahli, angeführt vom Torschützenkönig Ivan Toney, der Dritter in der Saudi Pro League ist, gewann eine sehr umstrittene AFC Champions League Elite.