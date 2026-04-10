HQ

Die Saudi Pro League befindet sich in der Endphase und befindet sich derzeit am Spieltag mit 28 von 34 Spieltagen, und Cristiano Ronaldo steht kurz davor, seinen ersten Meistertitel seit seinem Beitritt zur saudischen Fußballliga im Jahr 2023 zu gewinnen. Ein 1:1-Unentschieden zwischen Al-Ahli und Al-Fayha am Mittwoch bedeutete, dass Al-Ahli nach 28 Spielen den zweiten Platz der Liga mit 66 Punkten verlor.

Al-Hilal ist mit 68 Punkten und 28 Spielen Zweiter in der Saudi Pro League, und Al-Nassr führt mit 70 Punkten nach 27 Spielen, was bedeutet, dass ihr Vorsprung noch auf fünf Punkte steigen könnte.

Das Spiel zwischen Al-Ahli und Al-Fayha war jedoch umstritten, wegen eines Handspiels, das vom Schiedsrichter nicht gepfiffen wurde, das ihnen einen Elfmeter hätte geben können, und nun beschweren sich Verein und Spieler, dass sie von den Schiedsrichtern verletzt werden, um Ronaldo den Meistertitel zu sichern.

"Gib die Trophäe her, das ist es, was sie wollen, sie wollen uns mit allen Mitteln aus der Meisterschaft werfen, sie wollen die Trophäe nur einer Person übergeben, ein völliger Mangel an Respekt vor unserem Verein", sagte Wenderson Galeno, brasilianischer Spieler ehemals bei Porto.

Ein weiterer Al-Ahli-Spieler, der ehemalige Brentford- und Newcastle-Spieler Ivan Toney, postete eine Instagram-Story, in der angedeutet wird, dass alle Schiedsrichterentscheidungen getroffen werden, um Ronaldo zum Ligasieg zu verhelfen. "Wem wollen wir den ersten Platz abnehmen? Wem nützt das? Es ist glasklar. Ich weiß nicht, was wir sonst noch tun können. Wenn du den Ball mit beiden Händen fängst, wird das dann eine Strafe?". Später löschte er die Geschichte.

Al-Ahli veröffentlichte sogar nach dem Spiel eine Stellungnahme, in der er seine "tiefe Unzufriedenheit mit den Schiedsrichterfehlern" äußerte, die "berechtigte Bedenken hinsichtlich des Schiedsrichterauswahlprozesses und der angewandten Kriterien" aufwerfen.