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Der saudische Klub Al-Ahli Saudi FC aus Dschidda wurde zum zweiten Mal in Folge zum asiatischen Meister gekrönt und gewann die AFC Champions League Elite gegen den japanischen Klub Machida Zelvia, mit einem Tor von Feras Albrikan in der ersten Verlängerung des Finales am Samstag, den 25. April, das 1:0 endete, obwohl das japanische Team zahlenmäßig überlegen war, nachdem Al-Ahli-Verteidiger Al Hawsawi direkt die Rote Karte für einen Kopfstoß auf eine Rivale in der 68. Minute.

Doch wie The Guardian hervorhebt, spiegelte dieses Ergebnis das fehlerhafte Format des Wettbewerbs wider, der seit der letzten Saison alle Finalrunden von den Viertelfinals bis zum Finale in Dschidda spielt, was den saudischen Vereinen einen Vorteil verschafft, da sie stets von lokalen Zuschauern unterstützt werden, wodurch Auswärtsspielfaktoren eliminiert werden und Zuschauerzahlen im Finale zwischen 60.000 lagen. 395 Menschen während eines Spiels zwischen Machida und Shabab Al-Ahli aus Dubai.

Die AFC Champions League wurde 2023 in AFC Champions League Elite umbenannt, und es wurde beschlossen, alle Endrunden in Einzelspielen in Saudi-Arabien auszutragen. Viele sehen dies als ungerechte Zugeständnis an Saudi-Arabien, dessen Fußballindustrie, teilweise von der Regierung finanziert, wächst, um mehr Spieler, Investoren und Interesse aus dem Ausland anzuziehen – in einer Form von "Sportwashing", die die übrigen asiatischen Länder ignoriert.

Die Teilnahme von Machida im Finale war ebenfalls interessant, da dieser japanische Verein erst seit zwei Saisons in der höchsten Spielklasse des japanischen Fußballs spielt und einen physischeren Spielstil entwickelt hat, der untypisch für die japanische Fußballtradition ist, freier fließt und von einem ehemaligen Oberschullehrer trainiert wird.

In der nächsten Saison wird die AFC Champions League Elite von 24 auf 32 Vereine erweitert, und die Gastgeberrechte an Saudi-Arabien für die Schlussphase sollen zunächst überprüft werden.