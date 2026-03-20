Crimson Desert zieht zum Start fast 250.000 gleichzeitige Spieler auf Steam an

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Angesichts der Aufmerksamkeit, die es vor einem festen Veröffentlichungstermin erhielt, schien es von Anfang an so, als wären viele Augen auf Crimson Desert gerichtet. Das Open-World-Action-Adventure-Spiel von Pearl Abyss hat online viel Diskussion ausgelöst, aber es scheint, als würden viele Spieler Pywel selbst erleben.

Laut SteamDB hat das Spiel bei dem Start gestern Abend bereits 239.045 Spieler als Spitzenanzahl gleichzeitig angezogen. Das ist eine ziemlich beeindruckende Zahl, besonders wenn man bedenkt, dass Crimson Desert ebenfalls auf der Xbox Series X/S und der PS5 erschienen ist. Da das Wochenende noch bevorsteht, erwarten wir, dass auch mehr Menschen online wechseln werden, und diese Zahl wird noch weiter steigen.

Jetzt, wo es in den Händen der Spieler ist, müssen wir sehen, wie der Gesamteindruck mit Crimson Desert endet. Uns hat in unserer Rezension vieles am Spiel gefallen, aber wir hatten einige Vorbehalte. Wenn ihr jedoch alle Meinungen von außen vermeiden und einfach eure eigene Reise beginnen möchtet, haben wir einige Tipps und Tricks, die dabei helfen können.