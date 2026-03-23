Crimson Desert s neuestes Update verbessert Leistung, Steuerung und bietet mehr Speicherplatz

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Crimson Desert hatte einen ungewöhnlichen Start, denn einerseits war er ein großer Erfolg mit bereits Millionen ausgelieferten Exemplaren, andererseits war die Resonanz von Fans und Kritikern gleichermaßen äußerst unterschiedlich. Das hat den Entwickler Pearl Abyss nicht davon abgehalten, Überstunden zu machen und viele der meistgewünschten Änderungen der Community ins Visier zu nehmen.

Zu diesem Zweck ist ein neuer Patch für das Spiel erschienen, der auf viele verschiedene Bereiche abzielt. Es gibt verbesserte Steuerung, verbesserte Performance und Grafik, mehr Speichermöglichkeiten, viele behobene Bugs und allgemeine Anpassungen im Gameplay, damit alles flüssiger läuft.

Natürlich sind die Patchnotes für ein Spiel von Crimson Desert Größe ziemlich lang und umfangreich, also um genau zu lesen, worum im Spiel gesprochen wird, schauen Sie einfach unten nach.

Quests



Ich habe ein Problem in der Kapitel-2-Quest "Reunion" behoben, bei dem die Katze manchmal aufhörte, den Weg zu führen.



Die Quest aus Kapitel 4 "Mysterious Topf" wurde verbessert, indem das Symbol kurz stoppt, sobald es die richtige Position erreicht, während ich den alten Generator repariert habe.



Ein Problem in "Turnalis Anfrage" wurde behoben, bei dem die Quest nicht abgeschlossen wurde, wenn ein bereits verfeinertes Bekker-Schild erneut verfeinert wurde.



Verbesserte Benachrichtigung, die erscheint, wenn der Verbrechensstatus den Fortschritt der Quest verhindert.



Inhalt



Weitere Abyss-Nexusse auf dem Kontinent Pywel hinzugefügt, um das Schnellreisen per Teleportation zu verbessern.



Private Storage hinzugefügt, mit dem man Gegenstände aus dem Inventar lagern kann.



Der private Speicher befindet sich in den ersten provisorischen Unterkünften in Hernand und im Howling Hill Camp.



Es hat die Zeit für den Wissenserwerb verkürzt.



Ich habe die Fähigkeitsbeobachtung so geändert, dass sie nur einmal zum Lernen erforderlich ist, bevor man sie anwenden kann.



Angepasst, wenn Force Palm erlernt wird, damit Spieler sie viel früher im Spiel einsetzen können.



Reduzierte die Anzahl der Treffer, die zum Fällen von Bäumen benötigt werden.



Ich habe das Holzeinschlag geändert, sodass Bäume mit einfachen Schaukeln gefällt werden, ohne vorher zu zielen.



Die QTE-Schwierigkeit im Armdrücken-Minispiel und beim Pinn durch einen Gegner (Reittier) wurde verringert.



Verbesserte die Sichtbarkeit von Gegenständen, die Wissen liefern können, indem Icons und Tooltips hinzugefügt wurden, die die Gesamtzahl des erworbenen Wissens anzeigen.



Veränderte Erzadern und Sammelobjekte werden automatisch entdeckt, wenn man sich in einer bestimmten Nähe befindet: Reguläre Erze: 8 m; Werkzeuge: 2 m – Lagerfeuer, spezielles Kochgerät, Schleifstein



Verbesserte Skybridge-Ausrichtungsgeräte im Abgrund werden sofort ausgelöst, wenn sie am richtigen Aktivierungspunkt platziert werden.



Die Sichtbarkeit der Skybridge-Ausrichtungsgeräte im Abgrund verbessert, um sie leichter zu lokalisieren.



Verbesserte die Sichtbarkeit der an Axiom Force angeschlossenen Leiterplatte, um ihre Leitungen während der Bewegung anzuzeigen.



Verbesserte die Kamerabewegung beim Zielen eines Bogens auf einen Feuerkolber und passte die Entfernung für das Zünden von Pfeilen entsprechend an.



Vor dem Lioncrest-Wachturm wurde ein unzerstörbarer Feuerschale hinzugefügt.



Die Benutzeroberfläche des Handelspostens wurde verbessert, um das Inventar von Damiane, Oongka und Kliffs Pferden anzuzeigen.



Zusätzliche Effekte für die Zerstörung von Einrichtungen in feindlichen Festungen. Die Auswirkungen der Zerstörung der Anlage sind wie folgt: Krankenstation: Verwundete Feinde kehren nicht mehr in den Kampf zurück; Lagerstätten: Gegner-Max-Gesundheit -10%; Kasernenanlagen: Feindlicher Angriff -5.



Verbesserte die Optik bestimmter Rätsel zur Klarheit.



Erhöhte die durch Zutaten und Lebensmittel wiederhergestellte Gesundheit und fügte der Hernand Tavern neues Essen hinzu.



Die Reichweite der Laterne zur Erkennung von Hinweisen erhöht.



Reduzierter Ausdauerverbrauch für Nature's Grasp.



Ein Problem wurde behoben, bei dem Haustiere unter bestimmten Bedingungen keine Gegenstände plündern konnten.



Bestimmte Gegenstände im Hexenladen wurden täglich zurückgesetzt.



Veränderte die Eigenschaften von Bismuterz und die Art seiner Zusammengewinnung; Versteinerung wird nun standardmäßig angewendet, wenn man sich Bismut-Erz nähert; Bismuth-Erz kann jetzt mit normalen Methoden wie einer Spitzhacke abgebaut werden, anstatt Blitzschaden zu benötigen.



Die Schwierigkeit der Schützen- und Bogenschießwettbewerb-Minispiele wurde gesenkt.



Ein Problem behoben, bei dem das elektrische Feld der Abyss-Zelle nicht verschwinden konnte.



Die Sichtbarkeit des Teils, das mit Axiom Force am Skybridge Alignment Device gegriffen werden muss, verbessert.



Ich habe Visione so geändert, dass es automatisch ausgerüstet ist und nach dem Lesen von Erinnerungsfragmenten mit der Laterne spielt.



Ein Problem im Abgrund des Ätherischen Pfades wurde behoben, bei dem Spieler die Machthandfläche nicht beobachten konnten, wenn sie nicht auf den Abyss-Nexus traten.



Ein Problem behoben, bei dem nach einer bestimmten Quest-Zwischensequenz keine Ausdauer verbraucht wurde.



Steuerung



[Allgemein] Die Reaktionsgeschwindigkeit der Interaktionsoberfläche wurde verbessert.



[Allgemein] Verbesserte die Reaktionsfähigkeit der Sprungeingaben.



[Allgemein] Fixes Zielen, um die Mitte des Bildschirms zu erreichen, wenn man eine Lanterne benutzt oder unbewaffnet ist.



[Allgemein] Den Ausrüstungs-Schnell-Slot verbessert, sodass das erneute Auswählen der aktuellen Ausrüstung ihn verstaut wird.



[Allgemein] Die Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche im Hauptmenü verbessert.



[Allgemein] Ein intermittierendes Problem behoben, bei dem sich das Hauptmenü nicht öffnen ließ.



[Tastatur/Maus] Verbesserte die Reaktionsfähigkeit der Bewegungssteuerung der Charaktere.



[Tastatur/Maus] Folgende Verknüpfungen wurden hinzugefügt, um bestimmte Menüs zu öffnen und zu schließen: Inventar: [I]; Fähigkeiten: [K]; Tagebuch: [J]; Karte: [M]



[Tastatur/Maus] Ich habe ein Problem behoben, bei dem die Tastenführung unten rechts auf dem Bildschirm beim Einsatz von Guard oder Aim nicht aktualisiert wurde.



[Tastatur/Maus] Standard-Steuerungsoptionen für Verteidigung/Zielen (Seitentaste 1) und Ausweichen (Seitentaste 2) wurden hinzugefügt.



[Tastatur/Maus] Habe die Steuerung geändert, um die Bewegungseingabe beim Einsatz von Axiom Force aufrechtzuerhalten.



[Tastatur/Maus] Ein Problem wurde behoben, bei dem doppelte Tasten in Verknüpfungen und Eingabeeinstellungen zugewiesen werden konnten.



[Tastatur/Maus] Ich habe ein Problem behoben, bei dem bestimmte Eingaben nach Änderung der Verknüpfungen und Eingabeeinstellungen nicht richtig funktionierten.



Bosskämpfe & Kampf



Gesundheit und Angriff bestimmter Gegner und Bosse wurden reduziert.



Reduzierter Ausdauerverbrauch beim Blocken von Angriffen.



Die Schwierigkeit der Hinterhaltsbegegnungen, die auf dem Weg zum Reed Devil-Bosslevel ausgelöst werden, wurden reduziert.



Bestimmte Angriffsmuster für Kearush the Slayer wurden angepasst.



Die Ansammlung der Betäubungsanzeige bei Bossen bei erfolgreichen Parieren erhöht.



Boss-Schwäche-Effekte wurden so geändert, dass sie angezeigt werden, auch wenn der Spieler das spezifische Wissen noch nicht erworben hat.



Ein Problem wurde behoben, bei dem Kameraden beim Bosskampf zurückblieben.



Ein Problem behoben, bei dem Feuerpfeile Gegner beim Treffer nicht zünden konnten.



Ich habe ein Problem behoben, bei dem bestimmte Bosse in bestimmten Situationen unnatürlich gefallen sind.



Ich habe ein Problem behoben, bei dem bestimmte Bosse unter bestimmten Umständen zu oft weggelaufen sind, wenn sie getroffen werden.



Ich habe ein Problem behoben, bei dem die Schwäche Blendender Blitz bei bestimmten Gegnern nicht richtig angewendet wurde.



NPC & NPC-Dialog



Ein Problem wurde behoben, bei dem einige englische Audiolinien nicht abgespielt wurden.



Der Preis der von Carl im Howling Hill Camp verkauften restaurativen Gegenstände von 10 Silber auf 1 Silber reduziert.



Verbessertes Tierverhalten, um in der Nähe des Spielers natürlicher zu wirken.



Abnormales Verhalten und Platzierungspositionen bestimmter NPCs korrigiert.



Ich habe ein Problem behoben, bei dem NPCs sich gegenseitig beim Schummeln während des Minispiel-Duos erwischt haben.



UI-Korrekturen & Verbesserungen



Verbesserte Lebensmittel, die sich beim ersten Erwerb automatisch in einen Schnellslot registrieren.



Die Anzeigepositionierung für die Brieftaube-Benutzeroberfläche wurde verbessert.



Verbesserte die Kamerabewegung bei Beobachtungsfähigkeiten.



Ein intermittierendes Problem wurde behoben, bei dem die Benutzeroberfläche das Ziel im Kartenmenü nicht entfernen konnte.



Ein intermittierendes Problem behoben, bei dem der Cursor beim Navigieren im Shop-Menü nicht korrekt angezeigt wurde.



Ich habe das Menü Wissen und Benachrichtigungen vom Reiter "Andere" zum Tagebuch-Tab verschoben und die Reihenfolge angepasst.



Grafik & Einstellungen



[PlayStation 5, Xbox] Einen Schalter für den 120Hz-Modus in den Einstellungen hinzugefügt.



Ein Problem behoben, bei dem die Einstellungen nach der Verwendung der Standard-Option im Einstellungsmenü nicht korrekt gespeichert wurden.



Ich habe ein Problem behoben, bei dem die Auflösungs- und Hochskalierungseinstellungen beim Neustart des Spiels nicht beibehalten wurden.



Ein Problem behoben, bei dem Charakterausrüstung und Katzen auf der Mindestleistungsqualität unsichtbar waren.



Ein Problem behoben, bei dem die Bildschirmqualität beim Aktivieren von FSR Ray Regeneration oder DLSS Ray Reconstruction abnormal erschien.



Ich habe ein Problem behoben, bei dem die Monitorgröße bei bestimmten Auflösungen falsch erkannt wurde, was zu abnormalen Anzeigeausgaben führte.



Ein Problem behoben, bei dem der Spielbildschirm im Vollbild-, Fenster- und randlosen Fenstermodus abgeschnitten oder falsch ausgerichtet erschien.



[Mac] Ich habe ein Problem behoben, bei dem die Standardgrafikeinstellungen bei bestimmten MacBook-Modellen falsch auf Cinematic eingestellt waren.



[Mac] Habe ein Problem behoben, bei dem das Spiel gelegentlich unter bestimmten Grafikeinstellungen abgestürzt ist.



(Mac) Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel gelegentlich eingefroren ist, wenn Frame Generation deaktiviert war.



(Mac) Ein Letterbox-Rendering-Problem in Zwischensequenzen wurde behoben, wenn Frame Generation aktiviert war.



Ein Problem behoben, bei dem der Abgrund in bestimmten Situationen sichtbar blieb, während er am Boden lag.



Verbesserte und korrigierte verschiedene visuelle Effekte, die während bestimmter NPC-Animationen ausgelöst wurden.



Das Aussehen des Wasserfalls im Abyss-Tutorial wurde verbessert.



Beheben unbeholfene Animationen, die auftreten, wenn eine Figur mit einem Wagen kollidiert.



Ein Problem behoben, bei dem Letterboxing nach bestimmten Zwischensequenzen nicht deaktiviert werden konnte.



Leistung, Stabilität, Gameplay



[PlayStation 5] Ein Problem behoben, bei dem das Spiel gelegentlich beim Öffnen des Kartenmenüs abgestürzt ist.



Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel nicht startete, weil dedizierte Grafikkarten in Umgebungen mit integrierten und dedizierten Grafikkarten nicht erkannt wurden.



Ein Problem behoben, bei dem Grafikkarten auf Versionen unter einer bestimmten Windows-10-Version nicht korrekt erkannt wurden (verbesserte Erkennung für Grafikkartenversionen, die nicht gefunden werden konnten).



Mehrere Probleme mit Stabilität, Performance-Optimierung und Abstürzen auf PC- und Konsolenplattformen behoben.



[Xbox] Ein Problem wurde behoben, bei dem das Gameplay offline nicht verfügbar war.



Lokalisierung



Verschiedene Lokalisierungsfehler wurden behoben und die Lokalisierungsqualität in allen Sprachen verbessert.



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