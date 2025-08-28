Crimson Desert Gameplay-Vorschau: Fantasy-RKOs zu treffen hat sich noch nie so gut angefühlt

HQ

Angesiedelt auf einem vom Krieg zerrütteten Kontinent mit einem ergrauten, dunkelhaarigen Protagonisten mit einer rauen Stimme und einer Reihe von Kräften, die ihn zum knallhartesten Kerl der Stadt machen, sieht Crimson Desert auf den ersten Blick aus wie ein Fantasy-Spiel mit moderner Grafik, aber den Tropen vergangener Jahre und Jahrzehnte.

Nachdem ich das Spiel gespielt habe, kann ich nicht wirklich sagen, dass es diesen Vorwurf vermeidet, aber selbst wenn es sich in seiner Fantasie vertraut anfühlt, ist das nicht unbedingt eine schlechte Sache für Crimson Desert. Wenn du mit den früheren Werken von Pearl Abyss nicht vertraut bist oder keine Wälzer lesen möchtest, um das Wesentliche der Welt zu verstehen, hilft dir das unmittelbare Verständnis und die Beziehung zu früheren Werken wie Game of Thrones oder The Witcher, schnell in den Griff zu bekommen, was angeboten wird. Sobald du dann auf einer oberflächlichen Ebene gesammelt hast, was du brauchst, kannst du tiefer in die Politik, Rassen, Religionen und mehr der Welt von Crimson Desert eintauchen, wo du willst.

Wir spielen als Kliff, den Kapitän der Graumähnen. Im Grunde handelt es sich um eine Gruppe von Elitekriegern, die Pywel vor allen herannahenden Bedrohungen und Übeltätern verteidigen sollen, die auf dem Kontinent hausen. In der Demo-Sektion, die wir gespielt haben, wurde eine befreundete Burg von feindlichen Streitkräften angegriffen und es gab eine groß angelegte Schlacht, in der Artillerieeinheiten gesteuert werden mussten, und endete in einem auffälligen und ziemlich schwierigen Bosskampf, um das Ganze abzurunden. Etwas, das in dieser Demo sofort klar und beeindruckend war, war der Maßstab von Crimson Desert. Es hat keine Angst davor, Dutzende von NPCs gleichzeitig auf dem Bildschirm gegeneinander kämpfen zu lassen, und es begrenzt auch nicht die Anzahl der Explosionen, die man abfeuern kann, um den Demo-PC auf die Probe zu stellen. Es trägt dazu bei, das Gefühl zu erzeugen, dass diese Konflikte kontinental sind und dass wir mit unserem auffälligen Schwertkampf und unseren zeitverlangsamenden Kräften als Kliff wirklich einen Unterschied machen.

Werbung:

Hier ist sicherlich eine starke Machtfantasie im Spiel. Kliff fühlt sich wie aus dem Kopf des Typen entsprungen, der dem Rest der Party an deinem D&D-Tisch ein paar Stufen voraus sein wollte, aber zu sagen, dass es keinen Spaß macht, an dieser Fantasie teilzunehmen, wäre eine Lüge. Pearl Abyss will offensichtlich auch mitspielen und bietet dir die meisten offensiven Moves, die ich je in einem Actionspiel gesehen habe. Jede Gesichtstaste, jeder Stoßfänger und jeder Auslöser wird maximal genutzt. Man merkt, dass Pearl Abyss schon vorher an einem MMO gearbeitet hat.

HQ

Die Menge an Eingaben ist wirklich überwältigend, und selbst nach einer Stunde im Spiel kann ich nicht sagen, dass ich das Kampfsystem vollständig verstanden habe. Dies hat das Potenzial, ein riesiger Filter zu sein, um Leute davon abzuhalten, Crimson Desert zu genießen. Ein kurzes Tutorial tut sein Bestes, um dir etwas beizubringen, aber ich kann nicht sagen, dass ich die Demo ohne die Hilfe eines Entwicklers geschafft hätte, der mir die besten Moves erklärt hätte, um den Boss zu besiegen. Wir reden hier nicht nur von leichten und schweren Angriffen, und wenn man Elementarfähigkeiten, die Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen, den Einsatz eines Bogens, einer Sekundärwaffe und mehr kombiniert, befürchte ich, dass viele Leute einfach nicht weiterspielen wollen, wenn sie einen Notizblock oder ein Blatt an ihrer Seite brauchen, um sich an all die Eingaben und das, was sie tun, zu erinnern.

Nachdem ich erkannt habe, dass deine Moves im Wesentlichen dein Werkzeugkasten sind, fand ich, dass der Kampf in Crimson Desert viel besser fließt. Pearl Abyss legt hier Wert auf die Regel der Coolness und ermöglicht es dir, mit verschiedenen Kombinationen von Angriffen und Waffen Moves auszuführen, an die du nie gedacht hättest. Ich schaffte es, einen RKO auf einen feindlichen Lakaien zu treffen, was sich als so mächtig erwies, dass der Mann hinter ihm aufgab und an meiner schieren Aura starb. Wenn du dich in der Nähe einer Wand befindest, kannst du auch abspringen und einem feindlichen Kiefer einen süßen Tritt versetzen, und es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte von einzigartigen Animationen wie diese, die zum filmischen Gefühl des Kampfes beitragen und die beeindruckende Tiefe zeigen, die Pearl Abyss in ihn gesteckt hat. Wenn ich an Fantasy-Action-Adventures der letzten Zeit denke, ist es schwierig, eines zu finden, das seine Kämpfe mit solcher Ehrfurcht behandelt hat. Ein Entwickler erwähnte, dass das Ziel darin bestand, ein Kampfspiel-Feeling mit Crimson Desert zu schaffen, und dennoch fühlt es sich so an, als hätte Kliff das Moveset einer ganzen Reihe von Kampfspiel-Charakteren.

Werbung:

Wie du wahrscheinlich anhand von Trailern und Screenshots erkennen kannst, ist Crimson Desert ein wunderschönes Spiel. Das Gelände ist abwechslungsreich und atemberaubend. Die Charaktere sind klar definiert und detailliert, mit Rüstungen, die in der Sonne funkeln. Dennoch ist noch unklar, wie viel Substanz es gibt, um diesen Stil zu ergänzen. Es ist ein Open-World-Spiel, das Nebenziele, Aktivitäten und mehr enthalten wird, aber wie wir in letzter Zeit immer häufiger festgestellt haben, wollen die Leute mehr als nur eine hübsche Landschaft, durch die sie wandern können. Alles, was ich erlebt habe, war eine Mission in der Hauptgeschichte, die sowohl im Gameplay als auch in den Zwischensequenzen viel visuellen Charme hatte, aber zugegebenermaßen nicht viel von einem großartigen erzählerischen Aufhänger, abgesehen davon, dass es einige Bösewichte gibt, die besiegt werden müssen. Ich hoffe, dass ich eines Besseren belehrt werde, aber es scheint, dass die Geschichte von Crimson Desert derzeit im Schlamm der Fantasy-Tropen steckt, auf die sie sich so stark stützt. Es könnte aber trotzdem Spaß machen, und wir müssen abwarten, wann wir nächstes Jahr Zugang zur Vollversion des Spiels bekommen.

Bosskämpfe sind ein weiteres Problem. Ich habe nur einen getroffen, aber ich muss sagen, er war unglaublich atemlos. Ein massiver Ritter mit einem riesigen Schild lässt dir keinen Moment zum Nachdenken, was den Kampf eher nervig als filmisch macht, da du dich alle zwei Sekunden vom Boden aufrichtest und nur den Raum zum Ausweichen hast, anstatt dich auf ein richtiges Duell einzulassen. Diese Kämpfe hängen auch davon ab, dass du alle deine Züge kennst, damit du die besten für einen Kampf auswählen kannst. Wieder eine ziemlich große Aufgabe, wenn man bedenkt, dass ich nur etwa 45 Minuten Zeit hatte, um mich an den Kampf zu gewöhnen.

Crimson Desert sieht vom Standpunkt der Erzählung und der Fantasy aus sehr nach Dingen aus, die wir schon einmal gesehen haben. Das könnte zu ihren Gunsten sein. Vielleicht ist es das nicht. Das ist nach einer Stunde bei einem 50-Stunden-Spiel schwer zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass der Kampf unglaublich komplex ist und Spieler, die dabei bleiben, genauso belohnen wird, wie er diejenigen nerven wird, die es lieben, nur leichte Angriffe zu starten, um ihre Actionspiele und RPGs durchzuspielen.