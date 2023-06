Crime Boss: Rockay City erscheint früher als erwartet für PlayStation und Xbox

HQ

Ben und die große Mehrheit der anderen, die Crime Boss: Rockay City gespielt haben, haben wahrscheinlich ihre Zeit mit dem Spiel vergessen oder versucht, sie zu vergessen, aber ein paar Konsolenspieler könnten immer noch daran interessiert sein, zu sehen, worum es bei der Aufregung geht. Ich habe gute Nachrichten, wenn Sie einer von ihnen sind.

505 Games hat uns einen Trailer gegeben, der ankündigt, dass Crime Boss: Rockay City am 15. Juni digital auf PlayStation und Xbox erscheinen wird, bevor physische Versionen am 5. September gekauft werden können. Das bedeutet, dass es eine Woche früher ankommt, als Jonas vor drei Wochen berichtet hat, also ist das eine gute Nachricht.

Wir haben auch ein Bild der Roadmap des Spiels erhalten, die sowohl mit kostenlosen als auch mit kostenpflichtigen zukünftigen Erweiterungen und Updates gefüllt ist, falls ihr hungrig nach mehr seid.