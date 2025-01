Creative Sound Blaster GS5

HQ

Obwohl ich das Konzept von Soundbars für einen Computermonitor nicht ganz verstehe, ist mir klar, dass Platzmangel einfach keine anderen Optionen lässt und dass man manchmal tun muss, was man tun muss, besonders mit einem begrenzten Budget. Deshalb ist es auch durchaus positiv, dass das GS5 nicht nur für Ihren Computer, sondern auch für Ihren Fernseher/Ihre Konsole gemacht ist, da es einen optischen Eingang und Ihr Mobiltelefon in Form von Bluetooth gibt und es sogar mit einer Fernbedienung geliefert wird. Das Bluetooth wird nur mit SBC-Unterstützung geliefert, aber seien wir ehrlich, das spielt hier keine Rolle, wenn Sie eine Qobuz-Lösung für etwa 19 GBP pro Monat haben, werden Sie sie nicht auf einer Soundbar abspielen, die so viel kostet wie ein Pullover, der in einem örtlichen Einkaufszentrum verkauft wird.

Der Preis ist einen genaueren Blick wert; Es gibt ein paar Schnäppchenjäger, die weniger dafür verlangen, aber der Standardpreis liegt dank der freien Marktkräfte bei 60 Pfund.

Für dieses Geld bekommt man eine 60-Watt-Soundbar, die mit einem USB-C-Kabel funktionieren sollte, aber stattdessen mit einem externen Netzteil geliefert wird. Ich hatte bereits einen Creative -Treiber installiert, aber ich habe an mehreren Stellen gelesen, dass es ohne ihn nicht immer gut funktioniert, also sollten Sie das vielleicht im Hinterkopf behalten. Auf der anderen Seite funktioniert es gut mit Bluetooth, und ich habe es als primären Lautsprecher in meinem Büro und gelegentlich im Wohnzimmer verwendet. Es gibt RGB, aber man kann es ausschalten. Was ich jedoch nicht ändern konnte, ist das Licht im Display. Er ist extrem hell und schon von weitem zu sehen. Es gibt auch einen Kopfhörerausgang an der Seite, aber ich fand es nicht sehr sinnvoll, ihn zu verwenden.

Er nimmt nicht viel Platz ein: 51 Zentimeter in der Breite, etwa acht Zentimeter in der Höhe und 10 Zentimeter in der Tiefe. Der Klang ist "konsistent" mit "kraftvollen Bässen" und "Spitzenleistung von 60W". Das bedeutet, dass es eine Verstärkung von 2x15 Watt gibt, und sie behaupten, bis auf 65 Hz zu gehen, obwohl kein Schalldruck, keine Frequenzkurve oder irgendetwas anderes angegeben ist. Es gibt zwei Fullrange-Einheiten, 3,35x2,16" in einer sogenannten Racetrack-Konfiguration, wobei das Gerät aus Platzgründen quadratisch ausgeführt wurde. Das bedeutet auch, dass es nicht die gleichen Verstrebungen wie bei einer herkömmlichen runden Einheit gibt, und es gibt weitaus größere Probleme mit Unterbrechungen und Resonanzen in der Membran und der Art und Weise, wie sich der Klang ausbreitet, aber für eine Soundbar für 60 Pfund ist das kein Problem.

Gesteuert wird alles über ein Drehschaltersystem an der Seite oder einfach nur über die Fernbedienung, die für ein so einfaches Produkt ungewöhnlich viele Funktionen bietet. Wohingegen du ihn in erster Linie verwenden wirst, ist das Ein- und Ausschalten von "Superwide" in zwei Stufen, zusätzlich zur Lautstärke, denn er kann für ein so kleines Produkt beeindruckend laut spielen. Die Idee von "Superwide" ist eigentlich nicht schlecht; Ein DSP-gesteuertes Strahlungsmuster kann steuern, ob in der Nähe des Benutzers oder in weiter Ferne gespielt werden soll. Es ist rudimentär, aber auch sehr nützlich. Es gibt sogar eine Taste, mit der das Höhen-/Bassverhältnis besser an den Einzelnen angepasst werden kann.

Es überrascht nicht, dass der Klang nicht super ausgewogen ist; Der tiefste Bass fehlt von Natur aus und es wird standardmäßig viel Wert auf Stimmen gelegt. Hier können Sie zwischen verschiedenen Lösungen wählen: virtueller Surround, Bass Boost, Dialogue+ und mehr. Aber es ist nicht schlecht für etwas, das 60 Euro kostet, und das mit optischem Eingang. Tatsächlich ist es gar nicht so schlecht für die Musik, wie es bei vielen anderen Produkten mit einem Gaming-Label der Fall ist. Meine Empfehlung ist, die Höhen etwas leiser zu stellen, etwas Musik aufzulegen - am besten etwas, das man auch tanzen kann - und es auf Superwide Far zu stellen - dann kann es tatsächlich als echte Soundbar darüber hinaus verwendet werden. Für diejenigen, die ein begrenztes Budget haben und nur wenig Platz haben, ist dies tatsächlich eine großartige Option.