Cosori Dual Blaze TwinFry

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, einen Cosori-Airfryer zu testen, ein Modell, das weder in Bezug auf die Kapazität noch auf die Funktionalität innovativ war, aber dank der Umstellung auf leistungsstarke Gleichstromversorgung ein effizienteres Garen bot als jedes andere Konkurrenzmodell, das wir bisher gesehen haben.

Cosori ist jedoch noch nicht fertig, um zu beeindrucken, denn jetzt können Sie die gleiche Effizienz erzielen und gleichzeitig in Bezug auf den Formfaktor innovativ sein. Das ist das Dual Blaze TwinFry, und es ist ziemlich brillant.

Okay, hier geht es in erster Linie um Vielseitigkeit. Wenn es etwas gibt, das bei der Verwendung eines Airfryers abschreckend sein kann, dann ist es die begrenzte Kapazität, aber mit einem Gesamtkorb von 10 Litern gibt es viel, viel mehr Platz, um größere Lebensmittel, wie z. B. ein ganzes Huhn, oder mehrere Zutaten zu platzieren. Cosori hat sich hier etwas ganz Geniales einfallen lassen. Im Prinzip handelt es sich dabei um ein großes Fach, aber man bekommt eine kleine Trennwand mit Gummistreifen und hitzebeständigem Material, die zwischen den beiden platziert werden kann. Über das Display können Sie dann bestimmte Einstellungen, Grade und Garzeit zwischen diesen beiden nun geteilten Fächern auswählen. Gibt es Blutungen zwischen ihnen? Nein, nicht nach dem, was wir nach zweiwöchigen Tests sagen können, was bedeutet, dass Sie nahtlos zwei verschiedene Dinge unter verschiedenen Bedingungen zubereiten können, oder einfach die Trennwand entfernen und 10 Liter Platz zum Spielen haben.

Außerdem gibt es immer noch den bereits erwähnten Effekt. Cosori sagt, dass der Dual Blaze TwinFry der erste Airfryer dieser Größe ist, der über vier spezifische Heizelemente verfügt. Es ist nicht etwas, das für den Durchschnittsverbraucher sofort Sinn ergibt, also sagen wir einfach, dass es zwar nicht ganz so leistungsstark ist wie das Turbo Blaze 6L, aber immer noch deutlich schneller, leistungsfähiger und effizienter ist als praktisch jedes Konkurrenzmodell auf dem Markt.

Dies gilt für die sechs verschiedenen Modi. Es gibt Fry, Bake, Grill, Airfry, Reheat und Dehydrate. Wie genau sich diese voneinander unterscheiden, ist etwas knifflig, da Sie die Grade natürlich in jeder dieser Einstellungen anpassen können. Aber der Punkt ist, dass du anscheinend viel Freiheit hast, genau die Balance zu finden, die du brauchst, wo etwas so Einfaches wie eine Kartoffel außen knusprig ist, während sie gekocht wird und innen weich ist - oder was auch immer es sein mag.

Selbstverständlich bietet Cosori auch hier wieder Materialien ohne BPA und PFOA an, und alle Teile können problemlos in der Spülmaschine gewaschen werden, ohne an Funktionalität einzubüßen. Das einzige ist, dass Sie sich darauf einstellen müssen, dem TwinFry viel mehr Platz auf der Arbeitsfläche zu widmen, da er deutlich größer ist als der durchschnittliche Airfryer. Das muss es sein, also ist das keine Beschwerde als solche. Was jedoch zu bemängeln ist, ist der glänzende Kunststoff, der über dem Display sitzt. Es wurde schnell staubig und schmutzig, und eine Art mattes Material wäre vorzuziehen gewesen.

Es ist nicht billig, und in einer Welt, in der Sie einen neuen Airfryer in den Regalen eines Supermarkts für 60 £ kaufen können, scheinen 250 £ viel Geld zu sein, selbst bei erhöhter Funktionalität, Vielseitigkeit und Effizienz. Aber das Cosori Dual Blaze TwinFry lohnt sich.