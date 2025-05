Corsair Void V2 Wireless

HQ

Das drahtlose Ökosystem von Corsair funktioniert recht hervorragend, und aus irgendeinem Grund musste die Void -Serie mit einem neuen Mitglied, der Void V2 Wireless, aufgerüstet werden. Aber ich gebe ihnen zu, dass das Usability-Design großartig ist, mit einem Federwiderstandssystem in den Lautstärkeschaltern, dem Netzschalter und einem Moduswähler, und nichts anderes nimmt Platz weg außer einem Ladeanschluss. Vielen Dank dafür. Es gibt Unterstützung für PC, PlayStation, Switch und fast alles andere.

Die Taste "Umschalten zwischen Funkwellen und Bluetooth" des Headsets ist bei weitem die beste Implementierung von Dual-Konnektivität, die ich ausprobiert habe, und es könnte nicht viel einfacher sein. Diese spezielle Art und Weise, dies zu tun, sollte der Marktstandard sein.

Es wurden Mikrofasergewebe und Memory-Schaum verwendet, und insgesamt passen sie gut - auch im Laufe der Zeit. Langzeitkomfort ist ein unterschätztes Merkmal von Kopfhörern, und vor allem eine Überhitzung am Ohr kann nur als Ausgeburt des Teufels bezeichnet werden. Das Gewicht ist mit knapp über 300 Gramm relativ hoch, aber es fühlt sich keineswegs schwer an. Auf der anderen Seite fühlt es sich etwas billig an, da ein Teil der Konstruktion aus Kunststoff besteht, was man aber im Alltag nicht bemerkt.

Die Einheiten sind 50 mm groß und bestehen aus... Brunnen... ja. Man bekommt nicht viele Informationen – genau wie bei allen anderen Herstellern auch. Allerdings scheine ich irgendwo gelesen zu haben, dass Neodym-Magnete für das Motorsystem verwendet wurden, aber das konnte ich von Corsair nicht finden. Die Ohrpolster sind so konzipiert, dass sie ausgetauscht werden können, wenn etwas schief geht. Auf der anderen Seite ist das Mikrofon für die Broadcast-Plattform von Nvidia zertifiziert, die Ton und Bild durch KI verbessert. Ich wusste nicht, dass dies notwendig ist, damit es funktioniert, und ich glaube auch nicht, dass Nvidia es verlangt. Die Qualität des Mikrofons ist für die Preisklasse in Ordnung, aber nichts, was irgendjemanden beeindrucken wird. Es gibt einen etwas blechernen Klang, aber die Anrufqualität ist in Ordnung.

Die Akkulaufzeit bei 2,4 GHz ist nicht allzu schlecht und wird mit 70 Stunden angegeben, aber ich habe 68 Stunden erreicht. Wie laut du aufdrehst und wie viel du spielst, macht einen großen Unterschied. Es kann in 15 Minuten schnell aufgeladen werden, was für sechs Stunden ausreichen sollte. Es gibt RGB, aber das ist relativ geschmackvoll gemacht. Sie können jedoch sehen, dass es nicht die teuersten Dioden der Welt sind, die verwendet wurden. Einige vermissen vielleicht eine kabelgebundene Verbindung, aber dann sollten Sie kein Produkt kaufen, das tatsächlich "drahtlos" im Titel hat. Persönlich bemängele ich nur, dass man, wie immer, wenn man drei verschiedene Dongles auf seinem Computer gleichzeitig vermeiden will, sich auf das Ökosystem einer bestimmten Marke festlegen muss, auch wenn es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis die EU-Regulierung alle Unternehmen dazu zwingt, den gleichen Standard zu verwenden, auch wenn dies proprietäre Technologie daran hindert, die Latenz zu minimieren. Ein gemeinsamer Standard wäre also auch nicht unbedingt gut.

Der Preis liegt bei etwa 100 £, aber im Gegenzug unterstützt es Dolby Atmos Spatial Audio vollständig. Nicht alle Spiele unterstützen es noch, aber die überwiegende Mehrheit der jüngsten AAA-Titel tut es. Es ist eines der Formate, das tatsächlich als echter künstlicher 7.1-Sound funktioniert. Leider ist es nicht integriert und erfordert einen Download von The Dead Marshes, besser bekannt als Microsoft Store. Ich finde es sehr schwer zu verstehen, warum es nicht in ein Plug-in in den verschiedenen Treibersoftwareteilen umgewandelt werden kann, die bei Corsair iCUE genannt wird.

iCUE als Treiber zu bezeichnen ist ein bisschen untertrieben - es ist eine Suite und nimmt viel Platz ein, aber ich lobe Corsair dafür, dass es alles auf "nur" 650 MB reduziert hat. Aber es ist definitiv auf der leichten Seite - leider.

Auf der anderen Seite ist es einfach, das "Gamer"-Tuning, mit dem sie ausgeliefert sind, zu kompensieren. Irgendetwas am oberen Bass/unteren Mitteltonbereich funktioniert nicht optimal - es fehlt - und dann bekommt der obere Mitteltonbereich im Übergang zu den Höhen extra Punch. Dies lässt sich aber leicht korrigieren - allerdings ohne den Eigenklang kompensieren zu können. Corsair sind nicht die einzigen, denn es scheint einen ganzen Trend zu geben, dass Kopfhörer in einer "Gaming"-Umgebung statt in einer neutralen Umgebung erhältlich sind.

Der Bass ist an sich eigentlich in Ordnung. Es ist rund und satt, vielleicht ein wenig zu rund, und es fehlt die abschließende Transientensteuerung, die für fast alle drahtlosen Headsets, die nicht auf planaren magnetischen Geräten basieren, charakteristisch ist. Der Mitteltonbereich ist entspannter als der Rest, Musik ist also nicht gerade eine Stärke - aber andererseits handelt es sich um ein Gaming-Headset und ich hätte mir etwas mehr Mitteltöner gewünscht. Die Höhen machen einen ordentlichen Job, sind aber etwas überbelichtet, aber das macht es tatsächlich einfacher, Dinge zu hören, besonders in Shootern.

Alles in allem ist es für den Preis ein ziemlich gutes Headset mit anständiger Akkulaufzeit und bewundernswertem Komfort im Laufe der Zeit.