Copa del Rey-Auslosung, erste Rivalen von Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid

HQ

Die Auslosung der Runde der letzten 32 von Copa del Rey, dem spanischen Pokal, fand am Dienstag statt, was auch die erste Runde für die vier Top-Teams der LaLiga im letzten Jahr (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid und Athletic) ist, die bisher vom Spielen befreit waren. Die Spiele finden zwischen dem 16. und 18. Dezember statt, genaue Termine und Uhrzeiten werden noch festgelegt.

Die Auslosung bringt immer niedrigere Vereine aus der zweiten, dritten und vierten Liga mit den höher eingestuften Vereinen aus der LaLiga zusammen, und die K.-o.-Spiele finden in einem einzigen Spiel statt, das immer im Stadion der niedriger eingestuften Vereine stattfindet.

Für viele ist es die einzige Gelegenheit, gegen die Top-Vereine der Länder anzutreten, insbesondere gegen CF Talavera (Segunda Federación, vierte Liga), Guadalajara (Primera Federación, dritte Liga), Atlético Baleares (dritte Liga), gegen Real Madrid, Barcelona bzw. Atlético Madrid.

Copa-del-Rey-Spiele in der dritten Runde (16.–18. Dezember)