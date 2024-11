Die Auslosung des Viertelfinales der UEFA Nations League steht fest

HQ

Die UEFA hat im März 2025 bekannt gegeben, wie das Viertelfinale der Nations League im kommenden Jahr ausgetragen wird. Acht Nationen qualifizierten sich für diesen noch jungen Wettbewerb, der seit 2018 alle zwei Jahre ausgetragen wird und als Ersatz für Freundschaftsspiele geschaffen wurde, die in den Länderspielpausen niemand gesehen hat.

Der amtierende Weltmeister Spanien trifft in einer Neuauflage des WM-Finales von 2010 auf die Niederlande. Die beiden anderen bisherigen Nations-League-Sieger Italien und Frankreich treffen auf Deutschland und Kroatien, Portugal trifft auf Dänemark.



Niederlande - Spanien



Kroatien - Frankreich



Dänemark - Portugal



Italien - Deutschland



Das Viertelfinale ist ein Hin- und Rückspiel, das am 20. und 23. März 2025 ausgetragen wird. Die zweitplatzierten Mannschaften bestreiten die Rückspiele zu Hause.

An diesen Tagen finden auch die Aufstiegs-Playoffs zwischen Liga A gegen B, Liga B gegen C und Liga C gegen D statt. Es ist die einzige Länderspielpause, die seit fünf Monaten erwartet wird: Heute kehrt die Klubliga endlich zurück...

Das Halbfinale findet am 4. und 5. Juni 2025 statt. Der Sieger der Niederlande / Spanien trifft entweder auf Kroatien oder Frankreich; und der Sieger von Italien / Deutschland trifft entweder auf Dänemark oder Portugal.