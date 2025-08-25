HQ

Conor McGregor, der frühere UFC-Champion im Federgewicht und Leichtgewicht, trainiert Gerüchten zufolge für ein Comenack im nächsten Jahr, für die Veranstaltung von Donald Trump im Weißen Haus im Juli 2026. Er wurde kürzlich in Neapel, Italien, gesehen, wo er mit einigen Teenagern in einem Fitnessstudio trainierte. Das Filmmaterial, das McGregors Fans hätte begeistern sollen, wurde jedoch zu einer weiteren Kontroverse für den irischen MMA-Kämpfer, als Aufnahmen viral gingen, in denen McGregor bei seinen Amateur-Sparrings keine Kompromisse einnahm.

Nachdem das Video viral ging, kommentierten viele Leute die Frage, warum McGregor, ein viel erfahrenerer Kämpfer, etwas, das wie ein Teenager aussieht, als Sparring benutzte. Und er hat seit 2021 nicht mehr im Ring gekämpft, als er sich das Schienbein brach, McGregor hat nicht gerade seine Schläge gezogen.

Zu den Nutzern, die McGregors unverhältnismäßigen Krafteinsatz an den jungen MMA-Kämpfern kritisierten, gehörte auch Bellator-Champion Ben Askren, der sich fragte, warum McGregor Videos braucht, in denen er Kämpfer verprügelt, die nicht gut sind.

Es wird angenommen, dass diese Videos zeigen sollten, dass McGregor sich auf ein großes Comeback als Mixed-Martial-Arts-Künstler im nächsten Jahr vorbereitet, aber nicht jeder denkt, dass der Einsatz junger Kämpfer als Sparring der beste Look ist, wenn man das Vertrauen der Fans gewinnen möchte. Seinen Fans scheint es jedoch egal zu sein, dass er der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung für schuldig befunden wurde, also bekommt er vielleicht doch noch seine Chance.