Donald Trump, der seine Nase in jedes Sportereignis stecken will, das er kann, kündigte kürzlich einen UFC-Kampf an, der... im Weißen Haus, um das 250-jährige Jubiläum der Vereinigten Staaten im nächsten Jahr zu feiern. Die Ankündigung wurde mit einer Mischung aus Aufregung und Skepsis aufgenommen, aber für Jon Jones, der zwischen 2008 und 2025 mehrere Weltmeisterschaften im Halb- und Schwergewicht gewonnen hat, könnte es eine Ausrede sein, mindestens ein weiteres Jahr im Ring zu bleiben.

Jones kündigte vor zwei Wochen seinen Rücktritt vom MMA an. Aber als die Nachricht über die Kampfkarte im Weißen Haus bekannt wurde, zeigte er sein Interesse und kommentierte in einem Beitrag mit "Ich mag das". Diese Woche hat er seinen plötzlichen Sinneswandel deutlicher gemacht und gesagt, dass er "denjenigen nehmen will, der am Ende des Jahres den Gürtel in der Hand hält".

"Ich finde es spannend. Sehr spannend. Ich kann nichts versprechen, aber ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass ich auf dieser Karte stehen werde", sagte er, wie Talk Sport berichtete, und fügte hinzu, dass es passend wäre, an diesem Abend einen Amerikaner für die Meisterschaft zu haben.

Damit ist nicht nur die Bühne für Jones' Rückkehr bereitet, sondern auch für die Möglichkeit, ihn gegen Conor McGregor antreten zu lassen. Der ehemalige irische Meister, der im vergangenen Jahr der Vergewaltigung für schuldig befunden wurde, nur um Monate später anzukündigen, dass er mit einem rechtsextremen, einwanderungsfeindlichen Programm für das irische Präsidentenamt kandidieren werde, und im Weißen Haus gegen Jon Jones vor Donald Trump antritt, wird bereits als "das wohl größte Event in der Geschichte der UFC" gefeiert.