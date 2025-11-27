Conference League Rückkehr: alle Spiele heute und Highlights des Spieltags 4
Dies sind die Spiele, die Sie am Spieltag 4 der Conference League nicht verpassen dürfen
Die Conference League kehrt heute Nachmittag, Donnerstag, dem 27. November, zurück und steht vor dem letzten Abschnitt der Ligaphase. Der UEFA-Wettbewerb der dritten Liga hat im Gegensatz zur Champions League und Europa League nur sechs Spieltage in der Ligaphase und endet 2025.
Heute, am 27. November 2025, haben wir Spieltag 4 mit Highlights wie Straßburg gegen Crystal Palace, Slovan Bratislava gegen Rayo Vallecano, Fiorentina gegen AEK Athen und Shamrock Rovers gegen Shakhtar Donezk.
Die UEFA Conference League kehrt dann zur gleichen Zeit wie die Europa League am Donnerstag, den 11. Dezember, zurück, beendet die Ligaphase jedoch eine Woche später, an einem einheitlichen Spieltag am 18. Dezember, wobei alle Spiele um 21 Uhr CET, 20 GMT beginnen.
Conference League-Spiele am Donnerstag, den 11. November:
Ab 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- AZ Alkmaar gegen Shelbourne
- Hamrun Spartans gegen Lincoln Red Imps
- Zrinjski gegen Häcken
- Lech Poznań gegen Lausanne-Sport
- Omonoia gegen Dynamo Kiew
- Raków gegen SK Rapid
- Sigma Olomouc gegen Celje
- Universitatea Craiova gegen Mainz
- Slovan Bratislava gegen Rayo Vallecano
Ab 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Aberdeen gegen Noah
- Fiorentina gegen AEK Athen
- Breidablik gegen Samsunspor
- Drita gegen Shkëndija
- Rijeka gegen AEK Larnaca
- Jagiellonia Białystok gegen KuPS Kuopio
- Legia Warszawa gegen Sparta Praha
- Straßburg gegen Crystal Palace
- Shamrock Rovers gegen Shakhtar Donetsk
Freuen Sie sich auf die Conference League?