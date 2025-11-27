Conference League Rückkehr: alle Spiele heute und Highlights des Spieltags 4

HQ

Die Conference League kehrt heute Nachmittag, Donnerstag, dem 27. November, zurück und steht vor dem letzten Abschnitt der Ligaphase. Der UEFA-Wettbewerb der dritten Liga hat im Gegensatz zur Champions League und Europa League nur sechs Spieltage in der Ligaphase und endet 2025.

Heute, am 27. November 2025, haben wir Spieltag 4 mit Highlights wie Straßburg gegen Crystal Palace, Slovan Bratislava gegen Rayo Vallecano, Fiorentina gegen AEK Athen und Shamrock Rovers gegen Shakhtar Donezk.

Die UEFA Conference League kehrt dann zur gleichen Zeit wie die Europa League am Donnerstag, den 11. Dezember, zurück, beendet die Ligaphase jedoch eine Woche später, an einem einheitlichen Spieltag am 18. Dezember, wobei alle Spiele um 21 Uhr CET, 20 GMT beginnen.

Conference League-Spiele am Donnerstag, den 11. November:

Ab 18:45 MEZ, 17:45 GMT



AZ Alkmaar gegen Shelbourne



Hamrun Spartans gegen Lincoln Red Imps



Zrinjski gegen Häcken



Lech Poznań gegen Lausanne-Sport



Omonoia gegen Dynamo Kiew



Raków gegen SK Rapid



Sigma Olomouc gegen Celje



Universitatea Craiova gegen Mainz



Slovan Bratislava gegen Rayo Vallecano



Ab 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Aberdeen gegen Noah



Fiorentina gegen AEK Athen



Breidablik gegen Samsunspor



Drita gegen Shkëndija



Rijeka gegen AEK Larnaca



Jagiellonia Białystok gegen KuPS Kuopio



Legia Warszawa gegen Sparta Praha



Straßburg gegen Crystal Palace



Shamrock Rovers gegen Shakhtar Donetsk



Freuen Sie sich auf die Conference League?