ConcernedApe "würde sehr gerne" Stardew Valley 2 machen

Jetzt, da Stardew Valley sein 10-jähriges Jubiläum feiert und weiterhin ein großer Erfolg ist, mit geplantem zusätzlichem Support in weiteren Updates, verschiebt sich die Frage natürlich immer wieder darauf, was die Zukunft des gemütlichen Life-Sim-Titels bereithält. Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone arbeitet aktiv an seinem nächsten Projekt Haunted Chocolatier und verbessert weiterhin Stardew Valley, aber wird es zum Beispiel jemals Platz für eine eigene Stardew-Fortsetzung geben, anstatt dass das Spiel ein 2.0-Update erreicht?

In einem kürzlichen Gespräch mit IGN äußerte ConcernedApe sein Interesse, ein weiteres Stardew Valley -Spiel zu machen, äußerte aber auch, dass er Haunted Chocolatier ebenfalls als dieses Projekt betrachtet.

"Ich würde das sehr gerne, weil es einfach Spaß machen würde, an einer ganz neuen Gruppe von Charakteren zu arbeiten, an einer ganz neuen Welt, vielleicht etwas von der ursprünglichen Energie einzufangen, die ich 2012 hatte, als ich mit Stardew Valley angefangen habe."

ConcernedApe fährt fort: "Es macht etwas Spaßiges an der Vielzahl der Möglichkeiten in einer ganz neuen Welt, was für mich auch Spaß machen würde. Das wäre für mein Team lustig. Wir wären wirklich begeistert davon. Es ist etwas schwierig, weil die Menschen so sehr an Pelican Town und an die Dorfbewohner in Pelican Town hängen. Ich fürchte ein wenig, dass die Leute sich davon abschrecken könnten, wenn es eine ganz neue Besetzung ist."

Während sie Ideen überlegten und zusammenstellten, führte ConcernedApe dann weiter aus: "Ich denke, ein anderer Ansatz für Stardew Valley 2 könnte sein, die bestehende Besetzung zu nutzen, aber es ist wie ein neues Abenteuer in der Welt, und dann bleibe ich immer noch mit demselben Ding fest. Darüber müsste ich nachdenken. Ja. Es gab eine Zeit, in der ich anfing, an einer Stardew Valley 2 zu arbeiten, aber, ich weiß es nicht. Aus verschiedenen Gründen bin ich stattdessen zu Haunted Chocolatier gewechselt. Haunted Chocolatier könnte man sagen, ist wie die Stardew Valley 2, aber es ist ein etwas anderes Spiel, also mal sehen."

Im Moment wissen wir noch nicht, wann Haunted Chocolatier erscheinen wird, noch wann Stardew Valley s lang erwartetes Update 1.7 erscheint, aber hoffentlich sind beide näher als weiter entfernt.