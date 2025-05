Álex Palou gewinnt als erster Spanier das IndyCar 500, das Teil der Triple Crown of Motorsport ist

HQ

Das Indianapolis 500, eines der wichtigsten Motorsportrennen der Welt, das als eines der schnellsten gilt und neben den 24 Stunden von Le Mans und dem Großen Preis von Monaco in der Formel 1 Teil der "Triple Crown of Motorsport" ist, begrüßt einen neuen Champion: Álex Palou.

Der 28-jährige Spanier aus Barcelona ist einer der Top-Fahrer in der IndyCar-Meisterschaft, der höchsten Open-Wheel-Rennmeisterschaft in den USA, in der Palou 2020 debütierte. Deshalb ist er für die europäischen Fans relativ unbekannt, aber sein Sieg beim Indy500 auf dem Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, ist ein Meilenstein im spanischen Sport, denn er ist der erste Spanier, der ihn gewinnen konnte, und trat damit die Nachfolge von Josef Newgarden an.

Zu den weiteren europäischen Fahrern gehören 2022 Marcus Ericsson aus Schweden, 2019 Simon Pagenaud aus Frankreich sowie die Engländer Dan Wheldon (2005, 2011) und Dari Franchitti (2007, 2010, 2012).

Einschließlich der Indy500, dem Herzstück der Meisterschaft, die am Memorial Day-Wochenende, dem Feiertag in den USA, ausgetragen wird, hat Palou bisher fünf der sechs Rennen in der IndyCar-Serie 2025 gewonnen, mit dem Ziel, seine Erfolge in den Jahren 2024, 2023 und 2021 zu wiederholen.