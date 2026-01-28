Coco Gauff erklärt ihren Ausbruch bei den Australian Open, und Swiatek verteidigt sie

HQ

Coco Gauff erlitt bei den Australian Open eine große Überraschung und verlor im Viertelfinale gegen Elina Svitolina mit 6:1, 6:2 in nur 59 Minuten. Die Weltranglistendritte machte 26 unerzwungene Fehler und erzielte in 15 Spielen nur drei saubere Winner und schlug später an einem Ort aus, den sie für einen privaten Ort hielt – einer Rampe zur Umkleidekabine: Kameras filmten sieben, wie sie ihren Schläger siebenmal mit dem Boden schlug.

Natürlich wurde sie später auf einer Pressekonferenz zu ihrem Ausbruch befragt. "Bestimmte Momente müssen nicht ausgestrahlt werden. Ich habe versucht, irgendwohin zu gehen, wo ich dachte, es gäbe keine Kamera, weil ich es nicht unbedingt mag, Schläger zu zerstören."

Gauff sagte, dass Aryna Sabalenka nach einem Finale bei den US Open dasselbe passiert sei, und verteidigte sich, indem sie sagte, sie habe versprochen, nie wieder einen Schläger zu benutzen, da die 21-Jährige es bei Roland Garros getan habe, "weil ich das nicht für eine gute Darstellung halte".

Iga Swiatek, die im Viertelfinale auch eine deutliche Niederlage gegen Elena Rybakina erlitten hatte, verteidigte Gauff und bat um mehr Privatsphäre für die Spielerinnen: "Die Frage ist, sind wir Tennisspieler? Oder sind wir Tiere im Zoo? Es wäre schön, etwas Privatsphäre zu haben", und erklärte, dass "in anderen Sportarten man einige technische Dinge machen möchte. Es wäre schön, etwas Raum zu haben, in dem du das tun kannst, ohne dass die ganze Welt zusieht."