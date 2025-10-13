Coco Gauff besiegt ihre Freundin Jessica Pegula in Wuhan und stärkt sich für die WTA-Finals

HQ

Die US-Amerikanerin Coco Gauff besiegte ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula bei den Wuhan Open, einem WTA-1.000-Turnier, mit 6:4, 7:5 und erhielt nach einer durchwachsenen Saison, die mit dem Sieg in Roland Garros im Juni großartig begann, aber von einer Reihe von Niederlagen gefolgt wurde, darunter das Ausscheiden in der vierten Runde der US Open gegen Naomi Osaka, einen Schub an Selbstvertrauen. Die 21-jährige Spielerin fügt kurz vor ihrer Titelverteidigung bei den WTA Finals in Ryadh im November ihren elften WTA-Einzeltitel hinzu und fügt eine Siegquote von 9:0 auf Hartplatz-Finals hinzu.

"Das gibt mir definitiv viel mehr Selbstvertrauen für die WTA-Finals, nachdem die Mitte der Saison für mich gelaufen ist, vor allem in New York. Es gibt mir viel Selbstvertrauen, zu versuchen, diesen Titel zu verteidigen", sagte Gauff nach dem Spiel (via Reuters). "Nachdem ich es letztes Jahr gewonnen habe, weiß ich, wie schwer es ist, das zu tun, also werde ich es einfach von Spiel zu Spiel angehen und hoffentlich kann ich am Ende die Trophäe holen."

Gauff äußerte sich auch dazu, was es bedeutete, gegen ihre Freundin Jessica Pegula zu spielen, mit der sie 2023 zum ersten Mal in einem Finale den Doppeltitel bei den Miamo Open gewann. Gauff sagte, dass Pegula eine der ersten war, "die nett zu mir war und mich mit offenen Armen empfing", als sie an der Tour teilnahm.

Für Gauff ist es der zweite Titel in diesem Jahr, aktuell die Nummer 3 der WTA-Weltrangliste.