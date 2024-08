HQ

Nothing hat vor kurzem seine budgetorientierte CMF-Untermarke gestartet, und wir haben zunächst die wichtigste Neueinführung, die CMF Phone 1, überprüft. Aber dies geschah zusammen mit einem neuen Wearable, das auch das Potenzial hat, eine lange, lange Reihe von Konkurrenten in Brand zu setzen, die viel zu lange damit durchgekommen sind, billige, aber letztendlich enttäuschende rechteckige Fitness-Smartwatches zu verkaufen. Dies ist die CMF Watch 2 Pro.

Wir beginnen wieder mit dem Preis, und er liegt in Großbritannien bei 69 £. Das ist billig. Es ist weit über ein Viertel eines Apple Watch SE, fast ein Drittel dessen, was Huawei für seine ansonsten recht günstigen Watch Fit 3 berechnet, und es ist ein volles Drittel von OnePlus' Watch 2. Das ist also billig - wirklich billig. Das CMF Watch 2 Pro steht wirklich in Konkurrenz zu den sogenannten "Smart Bands" von Xiaomi, Redmi, Amazfit und Samsung, kleinen rechteckigen Fitnessoptionen, die kaum mehr tun, als die Trainingsroutinen von Apple zu kopieren.

Das ist der Grund, warum das Auspacken des CMD Watch 2 Pro ziemlich wild ist, um es gelinde auszudrücken. Denn das fühlt sich alles andere an als etwas, das zusammengestellt wurde, um ein bestimmtes Budgetziel zu erreichen. Das wunderschöne Display mag kreisförmig sein, aber die matte Oberfläche um die Kreise, das mitgelieferte orangefarbene Armband, das überraschend gut konstruiert ist, und die Verpackung selbst sind wunderschön. Sicher, es ist CMF, aber es ist auch Nothing, und sie haben den Code des Qualitätsgefühls bereits mit begrenzten Ressourcen geknackt.

Der CMF Watch 2 Pro hat von Anfang an einen endlosen Charakter, aber jetzt, da auch die Spezifikationen eine Rolle spielen, werfen wir hier einen Blick darauf. Sie erhalten ein 1,32-Zoll-AMOLED-Display in 466 x 466, das tatsächlich über 620 NITS in 60 Hz leistet. Obwohl es extrem schwierig ist, genau herauszufinden, welcher SoC sich unter der Haube verbirgt, ist das proprietäre Betriebssystem von CMF recht leichtgewichtig und ähnelt teilweise einer Art Nothing Interpretation von Samsungs Tizen. Mit anderen Worten, es gibt über 100 Trainingsmodi, eine überraschend tiefe Integration mit Benachrichtigungszentren für alle Telefonmarken, viele anpassbare Zifferblätter und eine Akkulaufzeit von etwa einer Woche.

Es gibt sogar eine offizielle IP68-Zertifizierung, eine austauschbare Lünette, den Ring, der um das Zifferblatt sitzt, und standardisierte 22-Millimeter-Armbänder. Die Krone kann zur Navigation in der einfachen Software verwendet werden, und die dazugehörige App ist sowohl stilvoll im typischen Nothing -Stil als auch funktional, wenn nicht sogar ein wenig einfach. Aber man könnte leicht argumentieren, dass man mehr für eine Uhr ausgeben würde.

Womit Sie gezwungen sind, zu leben, ist eine proprietäre Benutzeroberfläche, und das bedeutet, dass es an einer breiteren Funktionalität mangelt, die nur Apps bieten können, und es gibt überhaupt keine Apps. Es handelt sich nicht um ein größeres Ökosystem, wie bei einem Apple Watch oder einem Pixel Watch. Aber selbst wenn man das bedenkt, ist dies eine hervorragende Alternative zu den billigsten Smartwatches, die weitaus mehr Stil, Identität und passende Funktionalität bieten.