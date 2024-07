Wenn Sie mich fragen, hat Nothing bereits einen wilden Einfluss auf den gesamten Smartphone-Markt. Sie haben es nicht nur geschafft, sich zum ersten Mal ihre Rolle als Disruptor zu verdienen, sondern sie haben es auch mit einer Ehrlichkeit getan, die wir seit den frühen OnePlus-Tagen selten gesehen haben. Gründer Carl Pei glaubt an auffällige Anziehungskraft, dass visuelles Design wirklich ein entscheidender Teil der Art und Weise ist, wie wir mit unseren Telefonen interagieren, und dass Nothing Glyph sie neben wettbewerbsfähigen Preisen auf die technologische Landkarte gebracht hat.

Jetzt sind sie bereit, dem Wettbewerb wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen, mit CMF, einer neuen Untermarke, die noch billiger sein will, ohne Kompromisse bei skurrilem Design oder Qualität einzugehen. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der CMF Phone 1 für rund 240 £ erhältlich, und die einfache Tatsache, dass es sich nicht von Anfang an um Elektroschrott handelt, ist an sich schon beeindruckend.

Okay, was bekommen Sie für Ihre 240 £? Wie wäre es mit einem MediaTek Dimensity 7300 5G-Chipsatz, der in einem 4-nm-Prozess hergestellt wurde, kombiniert mit 8 bis 16 GB RAM, einem 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz adaptiver Bildwiederholfrequenz, das bis zu 2000 NITS erreichen kann, und einem einigermaßen breiten Kameraobjektiv. Selbst dann ist es leicht zu argumentieren, dass Sie viel für Ihr Geld bekommen.

Es wird jedoch noch besser, da das Telefon etwas mehr als 200 Gramm wiegt und ein solides Gewicht bietet, und die Rückseite besteht nicht aus Kunststoff, sondern aus Kunstleder, was eine großartige Möglichkeit ist, ein hochwertiges Gefühl zu vermitteln, ohne viel teurere Materialien wie Titan oder sogar eine leichte Aluminiumlegierung zu verwenden. Es gibt auch Bluetooth 5.3, WIFI 6, 33-W-Aufladung und einen 5000-mAh-Akku, und es ist auch "staub- und spritzwassergeschützt", wenn auch ohne tatsächliche IP-Zertifizierung. Es gibt sogar microSD, so dass Sie problemlos auf bis zu 2 TB erweitern können.

Werbung:

Das Coolste ist, dass CMF hier als eine Art zusammenhängendes Zubehör-Ökosystem gestartet wird, und ich warne vor langweiligen Android Tryhards, die allzu schnell alles abschreiben, was nicht ein zusätzlicher Prozessorkern oder optischer Zoom ist, als "Gimmick". Das ist genau das, was es ist, aber es verleiht diesem Budget-Handy so viel Charakter. Anstatt Ihnen Abdeckungen zu verkaufen, wird die Rückseite mit durchsichtigen kleinen Schrauben befestigt und Sie erhalten den richtigen Schraubendreher in der Box. CMF verkauft Ihnen dann ganze Rückseiten in verschiedenen Farben, und durch diese Schrauben können Sie eine Art MagSafe-Oberfläche mit starken Magneten, ein Portemonnaie und vieles mehr kaufen. Es ist rein visuell, daran besteht kein Zweifel, aber CMF hat die einzigartige Chance, auch hier weitaus pragmatischere Vorteile zu bieten, und MagSafe ist tatsächlich ziemlich clever (auch wenn das Telefon leider nicht über kabelloses Laden verfügt).

Nothing hat in keiner Weise Kompromisse bei CMF gemacht, und das gilt auch für Software. Der CMF Phone 1 startet mit Nothing OS 2.6, der gleichen Version, die Sie bei den jetzt "teureren" Nothing Phone -Modellen finden. In Kombination mit einem reaktionsschnellen Display ist es manchmal wirklich schwer zu erkennen, dass Sie ein Telefon verwenden, das wirklich ein Fünftel eines Samsung Galaxy Ultra oder eines anderen Flaggschiffs kostet. Es fühlt sich alles reaktionsschnell an, funktioniert gut genug und hat das typische Nothing OS-Flair.

Es gibt jedoch Fälle, in denen diese Kompromisse ins Spiel kommen. Der Vibrationsmotor ist ziemlich schlecht, und das Gleiche gilt für den einzelnen Mono-Lautsprecher. Machen Sie keinen Fehler, es gibt Aspekte der Kernbenutzererfahrung, bei denen ein 240-Pfund-Telefon einfach nicht die Illusion aufrechterhalten kann, dass es genau wie ein viel, viel teureres Telefon ist. Es ist einfach nicht realistisch. Aber Junge, CMF kommt hier überhaupt in die Nähe.

Werbung:

Das Kamerasystem besteht aus einem IMX882 Sensor von Sony als Hauptkamera. Es hat 50 Megapixel bei f/1.8 und wird von einem relativ einfachen 2-Megapixel-Tiefensensor unterstützt. Ja, Sie haben richtig gelesen. Hier gibt es keine zweite Kamera, keine Ultraweitwinkelkamera, kein Teleobjektiv und zum Glück auch kein Müllmakro. Das ist überraschend ehrlich und steht in krassem Gegensatz zu vielen Budget-Handys chinesischer Marken, die die Angewohnheit haben, Makroobjektive neben einem billigen Ultra-Weitwinkel-Objektiv aufzusetzen und es dann als "Dreifach-Kamerasystem" zu bezeichnen. Die Bilder sind in Ordnung, aber es lohnt sich nicht wirklich, darüber zu schreiben. Sie sind passabel, sehen aber natürlich nicht aus wie ein Pixel oder die Flaggschiffe. Das ist es, was man von billigen Handys im Jahr 2024 erwarten würde, und das ist letztendlich ein Kompliment.

Nothing schafft mit seinem ersten CMF-Telefon den Durchbruch und hat sich zusammen mit dem Watch 2 Pro und dem gesamten Zubehör-Ökosystem erneut die Rolle des Disruptors verdient. Es gibt nur wenige Beschwerden, aber insgesamt ist dies ein Gewinn für den Verbraucher.