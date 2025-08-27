Clive Barker's Hellraiser: Revival Gameplay-Eindrücke: Ja, das ist Gore, das ist Gore von mir

HQ

Sobald ich die allererste Zwischensequenz von Clive Barker's Hellraiser: Revival sah, wusste ich, dass ich etwas völlig Einzigartiges erleben würde. Ich hatte die Originalfilme nicht gesehen, und bei meinem letzten Termin während der Gamescom war ich stark gewarnt worden vor dem, was ich gleich erleben würde. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Horror-Liebhaber bin. Ich hasse das Zeug, wirklich, aber mit Blut und Blut kann ich umgehen.

Dann sah ich, dass die Entwickler an den Schreibtischen des Preview-Raums Krankenkoffer vorbereitet hatten, und ich begann ein wenig zu zögern. Du denkst vielleicht, dass du deinen gerechten Anteil an Blut und Gedärmen in deinen DOOMs und deinen Resident Evils gesehen hast, aber Clive Barker's Hellraiser: Revival legt noch einen drauf. Ich habe nicht gewürgt oder so etwas, aber in der Eröffnungssequenz habe ich meinen gerechten Anteil an geistiger Perlenklammerung geleistet, als ich mich fragte, wie die Entwickler es geschafft hatten, irgendeinen dieser Inhalte an irgendwelchen Zensurbehörden vorbeizubringen. China und Australien hätten damit einen Riesenspaß gehabt, dachte ich, als ich nach unten starrte und den Penis meiner Figur offen herumflattern sah, komplett mit einem passenden Prinz Albert.

Beginnend mit einer Sexszene, in der sich zwei Charaktere beim Aussteigen gegenseitig durchstechen und schneiden, lässt dich Clive Barker's Hellraiser: Revival sofort wissen, welche Art von Fahrt dich erwartet. Als unser Hauptcharakter Aidan seine Freundin Sunny mit der Puzzlebox kratzt, die Fans aus den Filmen kennen, beschwört er versehentlich die Zenobiten, darunter den einzigartigen Pinhead, der sofort Ketten in deine Freundin steckt und sie in Stücke reißt. Wir sehen viel von diesem hautspaltenden Prozess, der mit Sicherheit Spuren in Ihrem Gedächtnis hinterlassen wird.

Im Spiel werden wir dann in das Versteck eines lokalen Kults versetzt, der die Zenobiten anbetet, die ebenfalls versuchen, den Schmerz zu ihrem Vergnügen zu machen. Nachdem wir uns einige Haken, Nadeln und Nähte aus der Haut gerissen haben, sind wir immer noch nackt, aber frei, um zu versuchen, aus der Einrichtung zu entkommen. Schrecklich blutige Anblicke begrüßen uns auf Schritt und Tritt, als Aidan verzweifelt versucht, nicht erwischt zu werden und einer Art Ritual unterzogen zu werden, bei dem er noch mehr gefoltert wird, als er es ohnehin schon war.

Die Kämpfe waren in dem Teil des Spiels, den ich gespielt habe, unglaublich leicht, und es gab nur einen Moment dafür, mit einem schnellen Nahkampf gegen einen Kultisten, der meine Hiebe ein bisschen zu sehr genossen hat. Ansonsten scheint der Anfang Aidan von seiner verwundbarsten Seite zu zeigen, mit sogar einem zusätzlichen Segment, in dem wir vom Chatterer-Zenobiten durch das labyrinthische Innere der Rätselkiste gejagt werden. Du wirst ständig angegriffen, mit erhöhter Herzfrequenz, was sicherstellt, dass du in den früheren Segmenten eine gute Dosis Horror bekommst. Die Entwickler waren darauf bedacht, dass man sich nicht zu früh zu mächtig fühlt, und selbst wenn man sich mehr in Richtung eines actionorientierten Horrorstils bewegt, scheint es immer noch viele Dinge zu geben, die man einfach nicht schlagen kann und vor denen man weglaufen sollte.

Das Tempo der Erzählung scheint sehr gut zusammengestellt zu sein, mit einem Aufhänger (wenn Sie das Wortspiel verzeihen), der Sie sofort auf diese schreckliche und fesselnde Reise schickt. Als jemand, der noch keine Erfahrung mit dem Franchise hat, war ich sofort an der Hintergrundgeschichte, dem Worldbuilding und der nächsten Entwicklung der Geschichte interessiert, während wir versuchen, die Welt vor den ultimativen Sadomasochisten zu retten. Das Spiel ist unglaublich, unglaublich blutig, und selbst wenn du denkst, dass du darauf vorbereitet bist, bist du es wahrscheinlich nicht, also behalte das im Hinterkopf, wenn du hineingehst. Aber ich werde sagen, dass Clive Barker's Hellraiser: Revival sicherstellt, dass es dich nicht nur um der Sache willen mit Blut bewirft. Der Schock, als Sunny auseinandergerissen wird, die Folter, die der Kult seinen Mitmenschen zugefügt hat, all das dient dazu, den Spieler in dieser Spannungsschleife zu halten, unterstützt auch durch das Gameplay.

