Civilization VII ist Gold geworden

Einer der größten Erfolge, der im Februar auf uns zukommt, ist die mit Spannung erwartete Rückkehr des größten 4X-Strategie-Franchises da draußen, Civilization. Civilization VII soll am 11. Februar auf so ziemlich jeder Plattform erscheinen, die man sich vorstellen kann, und jetzt wurde enthüllt, dass das Spiel Gold geworden ist.

Das bedeutet, dass die Arbeit an dem Spiel vollständig abgeschlossen ist, und in der Zwischenzeit können wir davon ausgehen, dass Firaxis den Strategietitel nur aufpolieren wird. Natürlich startet Civilization VII für Besitzer der Deluxe und Founders Edition fünf Tage früher, also ist es gut, dass das Spiel ein paar Wochen vor der Veröffentlichung auch Gold geworden ist.

Civilization VII bringt eine Vielzahl großer Änderungen an der Formel der bereits bestehenden Strategie-Franchise mit sich. Wenn du wissen willst, wie sie im Hauptspiel funktionieren, schau dir unsere Vorschau hier an.