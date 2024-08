Civilization VII Hands-On-Vorschau: Einer für die Ewigkeit

HQ

Zum Zeitpunkt des Schreibens haben Sie die großen Änderungen an Civilization VII noch nicht gesehen, aber ich stelle mir eine ziemlich volatile Reaktion vor. Viele Gamer - vor allem Strategiefans - klammern sich sehr an ihre Lieblinge und erschaudern bei dem Gedanken, dass sich etwas an einem Franchise ändern könnte, das sie so sehr lieben. Ich könnte mich irren, aber ich kann mir schon die langen Reddit-Posts vorstellen, die aus dieser Enthüllung hervorgehen.

Bei unserem Besuch in den Firaxis-Büros in Sparks, Maryland, umgeben von Vorhängen, die so weiß und Artefakte so alt waren, dass es sich anfühlte, als wären Dutzende von PCs im Palast eines römischen Kaisers aufgestellt worden, die einige unglaublich süchtig machende Kekse aßen, erhielten wir eine viel gemütlichere Umgebung, um alles zu verarbeiten, was hereinkommt Civilization VII. Die Aufteilung von einem langen Spiel in drei separate Zeitalter. Die Trennung von Führern und Zivilisationen. Die Entfernung der Arbeiter, der Wechsel der Bezirke, das Beeinflussungssystem. Es gibt viel zu besprechen, und verzeihen Sie mir, wenn sich diese Vorschau eher als Erklärung denn als Meinungsbeitrag liest.

Also, wo soll man anfangen? Nun, die eklatanteste Änderung ist zweifellos das Zeitalter-System. Ähnlich wie beim diesjährigen Millennium von Paradox Interactive wird es beim Übergang vom Zeitalter der Antike zum Zeitalter der Entdeckungen und zum Ende klare Pausen geben, anstatt ein Civ VII-Spiel von Anfang bis Ende komplett durchzuspielen. Das Alter ändert sich, nachdem eine bestimmte Zeit vergangen ist oder ein Spieler eliminiert wurde, und jeder hat seine eigenen Technologien, die er erforschen kann, seine eigenen Richtlinien zur Auswahl und Gebäude, die er erstellen kann. Einige Dinge werden von Zeitalter zu Zeitalter übertragen, während andere hinter einem bestimmten Zeitalter verschlossen sind. Diese Änderung wurde eingeführt, um zu verhindern, dass sich Spieler aufgrund der Länge der Spiele von Civ abwenden, und um zu verhindern, dass jemand einfach von Runde 1 auf Runde 300 springt.

Auf dem Papier scheint Ages eine großartige Möglichkeit zu sein, Civilization VII von seinen Vorgängern abzuheben und gleichzeitig wichtige Probleme zu bekämpfen, die Spieler seit Jahrzehnten mit den Spielen haben. Während unserer Sitzung konnten wir jedoch nur ein Zeitalter durchspielen und sahen keinen Übergang von einem Zeitalter zum anderen, was sich seltsam anfühlte. Im Grunde fühlte sich das, was wir spielten, wie eine längere Version des frühen Spiels in Civilization-Spielen der Vergangenheit an, was bedeutete, dass bestimmte Elemente zwar interessant zu sehen waren, wie z.B. wie die Verbesserungen der Kacheln jetzt mit dem Wachstum der Stadt einhergehen, anstatt sich auf Arbeiter zu verlassen, aber es fühlte sich so an, als hätten wir ein Schlüsselelement der größten Änderung an der Serie seit ihrer Einführung nicht zu sehen bekommen.

Die Jury bleibt daher bei Ages außen vor. Eine großartige Idee, aber wir müssen sehen, wie sie sich im Spiel umsetzen lässt. Die zweitgrößte Änderung betrifft die Art und Weise, wie du Anführer und Zivilisationen in Civilization VII auswählst. Anstatt einen politischen Anführer an eine bestimmte Zivilisation zu binden, kannst du in Firaxis jetzt nach Belieben kombinieren. Natürlich sind bestimmte Anführer darauf vorbereitet, bestimmte Zivilisationen zu führen, wie Augustus und Rom, aber wenn du dich für eine amerikanische Hatschepsut oder eine britische Ahsoka entscheiden willst, kannst du einen Weg finden, diese Kombos zum Laufen zu bringen. Darüber hinaus musst du, sobald du das Ende eines Zeitalters erreicht hast, in eine andere Zivilisation wechseln, die zeigt, wie sich Imperien im Laufe der Zeit verändert haben. Das bedeutet, dass du immer auf Trab bist, und diejenigen, die es lieben, sich mit einer neuen Meta vertraut zu machen, werden innerhalb von fünf Minuten nach der Veröffentlichung des Spiels Tabellenkalkulationen mit den besten Kombinationen haben. Wieder einmal haben wir nicht gesehen, wie sich das in einer Vollversion auswirkt, und da uns empfohlen wurde, unseren Anführer von Anfang an mit seiner Zivilisation abzustimmen, fragen wir uns, ob das nur die optimale Art zu spielen ist. Etwas, das diese Änderung beseitigt, ist die Notwendigkeit, dass jeder Führer eine politische Bedeutung hat, und wir können jetzt kulturell und wissenschaftlich wichtige Personen haben, die uns auf den Führerbildschirmen ansprechen.

Wenn wir schon beim Thema Anführerbildschirme sind, sollten wir die Verbesserungen erwähnen, die ihnen in den Weg gebracht wurden. Jedes Mal, wenn sich ein Anführer dir nähert oder umgekehrt, wurden schöne neue Animationen hinzugefügt, die den wunderschönen neuen Kunststil für Civilization VII präsentieren, der der Strategieserie einen modernen, geerdeten Look verleiht, der viel angenehmer für das Auge ist als die cartoonartigen Anführer von Civilization VI. Umgebungen, Einheiten und mehr wurden ebenfalls visuell aufgewertet und mit einer immensen Menge an Details aufgewertet. Schön, auf einem 4K-Monitor mit einem bulligen PC zu spielen, aber etwas besorgniserregend für jeden, der diesen Tag eins auf der Switch bekommen wird. Wie auch immer, zurück zu den Anführern und einer weiteren Änderung, nämlich der Hinzufügung von Einfluss. Einfluss ist eine weitere Ressource in Civilization VII, die du in Diplomatie und anderen zufälligen Ereignissen erhältst und ausgibst. Wir sind uns nicht sicher, ob wir es mit den Stunden, die wir hatten, geschafft haben, das System zu verstehen, aber es schien viel zu einfach, die ganze Zeit nur der nette Kerl zu sein, aber bei der Menge an Anfragen, die man bekommt, könnte man feststellen, dass sein gesamter Einfluss darauf liegt, gute Handelsabkommen einzuhalten und Bauernmärkte mit seinen besten Anführern zu eröffnen. Es scheint nicht viel Spielraum für taktische Manipulation zu lassen, da du Einfluss aufwenden musst, um etwas zu tun, das deinem Imperium genauso zugute kommt wie dem eines anderen, oder du bleibst der Bösewicht sein. Ohne Arbeiter und mit einem vereinfachten Bezirkssystem, das es dir ermöglicht, deine Gebäude in ländliche und städtische Bezirke aufzuteilen, hast du den mentalen Raum für eine weitere Ressource, aber wir sind uns nicht sicher, ob Einfluss perfekt zu diesem Ort passt.

Genau wie Arbeiter sind auch Barbaren aus Civilization VII verschwunden. Oder zumindest der Name. Es gibt immer noch feindliche Fraktionen von Anfang an, aber Civilization hat endlich den Sprung weg vom Begriff Barbaren gewagt und diese Dritten stattdessen als unabhängige Fraktionen bezeichnet, die später im Spiel sowohl als Barbaren als auch als Stadtstaat agieren, mit ähnlichen Vorteilen und Herausforderungen, die sie bieten. Firaxis hat die historische Genauigkeit fest in seinem Herzen, daher ist es interessant zu sehen, wie es sich an der Debatte darüber beteiligt, was wir in der antiken und modernen Geschichte als Barbaren bezeichnen.

Civilization VII hat immer noch viel von dieser klassischen Formel, die so viele andere Strategiespiele versucht haben zu replizieren und daran gescheitert sind. In unserer Spielzeit konnten wir das Spiel einfach nicht aus der Hand legen, selbst als wir zu unserem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden. Es zeigt, dass selbst bei Änderungen, die verheerend und bahnbrechend erscheinen mögen, der Kern dessen, was Civ ist, weitgehend derselbe bleibt. Jedes Spiel hat seinen einzigartigen Charme, der die Spieler noch Jahre nach seiner Veröffentlichung bei der Stange hält, und so ist der schlimmste Feind der Zivilisation immer sie selbst. Hoffentlich kann Civilization VII mit diesen großen Veränderungen und einer positiven Resonanz, wenn sich die Leute tatsächlich hinsetzen und spielen, sich von seinen Mitbewerbern abheben.