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Citroën bringt offiziell den ikonischen 2CV zurück, das Kleinwagen, das vor Jahrzehnten als erschwingliche Möglichkeit für die breite Masse eingeführt wurde, komfortablen persönlichen Transport zu kaufen.

Es scheint, dass das immer noch das Mantra ist. In einem Interview mit Top Gear bestätigt Citroën-CEO Xavier Chardon, dass auch dieses neue Modell die Philosophie "weniger ist mehr" übernehmen wird und einen Preis von weniger als 15.000 € anstrebt.

"Immer mehr chinesische Autos kommen. Und wenn man sich das Angebot meiner Konkurrenten anschaut, gibt es ein Auto, dann ist der Nachfolger größer, bringt mehr PS, mehr Rechenleistung, mehr Bildschirme, und ich glaube, es ist Zeit für eine Marke wie Citroën, einen anderen Weg einzuschlagen. Der 2CV ist eine Art 'weniger ist mehr'."

Es wird erwartet, dass das Auto breit in Europa verkauft wird, aber Details bleiben vorerst spärlich, abgesehen von einem einfachen Elektrofahrzeug, das günstiger ist als die meisten.