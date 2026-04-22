Citadel kehrt Anfang Mai endlich zu Prime Video zurück

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Nach der ersten Staffel der Action-Spionageserie Citadel von Prime Video, die trotz der teuersten TV-Serie aller Zeiten mit lauwarmer Resonanz debütierte, scheint Prime Video bei der Erweiterung des von den Russo-Brüdern gestalteten Universums kühle Füße zu haben.

Wir haben häufig gehört, dass die zweite Staffel noch in Auszug ist und gedreht wurde, und dennoch hat Prime Video das Projekt trotzdem unglaublich still gehalten. Abschließend haben wir wichtige und spannende Neuigkeiten zu berichten.

Es wurde bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von Citadel bereits am 6. Mai auf Prime Video erscheinen wird. Obwohl es einige zurückkehrende Stars gibt, darunter Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas und Stanley Tucci, gilt diese Staffel als Angebot eines "neuen Teams" und einer "neuen Mission" – und das bedeutet natürlich, dass einige neue Gesichter eingeführt werden – sei es Jack Reynor, Matt Berry und viele mehr.

Tatsächlich sieht es so aus, als würde Tuccis Spionagechef Bernard Orlick in der kommenden Staffel eine größere Rolle spielen, wie man im Trailer der zweiten Staffel unten sehen kann.

Wirst du Citadel schauen, wenn es in ein paar Wochen zurückkehrt?