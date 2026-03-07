Citadel Die zweite Staffel hatte laut Priyanka Chopra-Jonas keine Nachdrehs.

HQ

Es gab einst große und erstaunliche Hoffnungen und Pläne für das Citadel Universum auf Prime Video, wobei die actiongeladene Spionageserie mit einer enorm teuren Kernserie debütierte und dann schnell noch zwei weitere regional ausgerichtete Spin-offs bekam. Die Hauptserie ließ jedoch zu wünschen übrig, und die Spin-offs wurden ziemlich kurz nach ihrem Erscheinen eingestellt, was viele dazu brachte, sich zu fragen, ob Citadel nicht mehr existierte.

Die zweite Staffel der Hauptserie ist in Arbeit, wurde offenbar gedreht und ist startklar. Dies stammt direkt von Hauptdarstellerin Priyanka Chopra-Jonas, die im Gespräch mit The Playlist Gerüchte über Nachdrehs zunichte machte und bestätigte, dass die Ereignisse der zweiten Episodenrunde nach dem Ende der ersten Staffel weitergehen.

"Nein, ich glaube nicht, dass es große Veränderungen gab. Ich glaube, wir haben dort weitergemacht, wo wir in Staffel eins aufgehört haben. Aber es gab unglaubliche Ergänzungen, die Sie in Folge sehen werden. Joe Russo führte auch selbst Regie bei dem Großteil. Deshalb war seine Expertise am Set einfach großartig."

Wir wissen noch nicht, wann Citadel zu Prime Video zurückkehren wird, aber da die erste Staffel 2023 debütierte, ist es doch Zeit für eine weitere Staffel, würdest du nicht zustimmen?