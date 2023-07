Die Citadel von Prime Video hatte Berichten zufolge ein Budget von über 250 Millionen US-Dollar

HQ

Während Amazon sehr lautstark davon gesprochen hat, dass Citadel ein voller Erfolg für Prime Video ist, schien die Spionage-Thriller-Serie in der Streaming-Welt nicht wirklich eine Delle zu hinterlassen. Sicher, die Serie schaffte es, während ihrer Laufzeit an der Spitze der Charts von Prime Video zu sitzen, aber sie knackte in dieser Zeit nie die Top Ten der meistgesehenen Streaming-Serien in den USA, wie Nielsen-Daten zeigen. Aber der Erfolg von Citadel ist hier nicht die Haupthandlung, nein, sondern das tatsächliche Budget der Serie, das sich als absolut massiv herausstellte.

Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg kostete die Herstellung von Citadel Amazon über 250 Millionen US-Dollar, was sie zu einer der teuersten TV-Shows aller Zeiten macht. Es ist nicht die teuerste Show von Prime Video, da The Lord of the Rings: The Rings of Power und sein gemunkeltes Budget von über 400 Millionen US-Dollar immer noch diesen Titel tragen, aber das Budget von Citadel von 250 Millionen US-Dollar reicht aus, um die meisten anderen Serien in den Schatten zu stellen.

Aber teures Fernsehen ist für Amazon nicht neu, da der Bericht auch zeigt, dass Daisy Jones & the Six, The Power, Dead Ringers und The Peripheral ebenfalls über 100 Millionen US-Dollar kosten, wobei jeder von ihnen keine Delle in den Nielsen-Rankings hinterlässt.

Amazon teilt keine spezifischen Daten darüber, wie seine Shows abschneiden, daher gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wie gut Citadel und dergleichen auf der ganzen Welt abgeschnitten haben.