Die regionalen Ableger von Citadel werden keine weiteren Staffeln erhalten, sondern in die Hauptserie eingeflochten

HQ

Die enorm teure Spionage-Action-Serie von Prime Video Citadel war eine ungewöhnliche Serie. Abgesehen davon, dass die Serie ein wenig mittelmäßig war und anscheinend nicht die Aufmerksamkeit erregte, die eine sofortige Rückkehr rechtfertigen würde, bekam sie ziemlich schnell zwei Spin-off-Produktionen, die sich beide von der englischen Hauptserie trennten, indem sie stattdessen regionale und lokale Themen hatten. Citadel: Diana war auf italienische Zuschauer zugeschnitten und Citadel: Honey Bunny wurde für indische Fans entwickelt, und anscheinend hat sich diese eigentümliche Strukturierung des breiteren Citadel -Universums für die Streaming-Plattform von Amazon nicht wirklich bewährt.

Wir sagen das, weil Variety jetzt feststellt, dass weder Diana noch Honey Bunny eine zweite Staffel bekommen werden und stattdessen beide Serien in die englische Hauptserie Citadel eingewoben werden, wenn diese ihre große Rückkehr feiert.

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem Citadel zurückkehren wird, so wird angemerkt, dass Prime Video voraussichtlich irgendwann im zweiten Quartal 2026 debütieren wird, was bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass Richard Madden und Priyanka Chopra ihre Rollen bald wieder aufnehmen werden, und vielleicht sogar neben Matilda de Angelis' Diana und Samantha Ruth Prabhus Honey und Varun Dhawans Bunny.

Sind Sie noch an mehr Citadel interessiert?