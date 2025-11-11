Chinesischer Beamter droht japanischem Premierminister wegen Taiwan mit Enthauptung

HQ

Ein hochrangiger chinesischer Diplomat ging viral, nachdem er gedroht hatte, den Chef der japanischen Premierministerin, Sanae Takaichi, als Reaktion auf ihre Äußerungen "abzuschneiden", dass Japan eingreifen könnte, wenn China eine Militäraktion gegen Taiwan einleitet.

Takaichi sagte am Freitag, dass eine chinesische Blockade oder ein Angriff auf Taiwan eine "überlebensbedrohliche Situation" schaffen könnte, die Japan in den Konflikt hineinziehen könnte. Ihre Äußerungen veranlassten Xue Jian, Chinas Generalkonsulin in Osaka, die Gewaltandrohung auf X zusammen mit einem Artikel zu veröffentlichen, in dem sie ihre Aussagen zitierte.

Die japanische Regierung bezeichnete den Beitrag als "extrem unangemessen", legte formellen Protest ein und forderte seine Entfernung. Die Nachricht ist seitdem von Xues offiziellem Konto verschwunden.

Diplomatische Spannungen nehmen wegen Taiwan zu

Das chinesische Außenministerium verteidigte seine Position und beschuldigte Japan, sich "in die Angelegenheiten der Taiwanstraße einzumischen" und warnte vor ernsthaftem Schaden für die bilateralen Beziehungen. Takaichi blieb bei ihren Äußerungen am Montag und sagte, jede Entscheidung hänge von einer vollständigen Bewertung der Situation ab.

Der Vorfall hat in Japan Forderungen ausgelöst, Xue zur Persona non grata zu erklären und die Anweisung zu fordern. Auch der US-Botschafter in Japan kritisierte das Verhalten des Diplomaten und forderte Peking auf, sich wie der "gute Nachbar" zu verhalten, der es vorgibt zu sein.

Japan, das weniger als 70 Meilen von Taiwan entfernt liegt, beherbergt über 50.000 US-Soldaten und gilt als wichtiger Akteur in einem potenziellen regionalen Konflikt.