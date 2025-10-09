Chinesische Fans schienen sich beim Shanghai Masters über Lorenzo Musetti lustig zu machen, der Italiener gibt zu, dass er eine Mitschuld trägt

HQ

Lorenzo Musetti wird versuchen, seine Asien-Tour zu vergessen, wo er bei den China Open in Peking und den Shanghai Masters zwei Viertelfinal-Ausscheiden erlitt und die Gunst des chinesischen Publikums verlor, nachdem sich der Italiener darüber beschwert hatte, dass "diese verdammten Chinesen immer husten".

Musetti sagte diese Worte während seines Erstrundenspiels in Peking gegen Giovanni Mpetshi Perricard und deutete auf die Menge, die auf seine Kehle zeigte. Ein Wutausbruch, bei dem er sich später entschuldigte: "Liebe chinesische Fans, ich möchte mich aufrichtig für das entschuldigen, was ich gestern während meines Spiels frustriert gesagt habe. Meine Worte richteten sich nur an einige wenige Personen in der Menge, die wiederholt husteten und das Stück störten. Sie waren niemals, in keiner Weise, für das chinesische Volk bestimmt.

Ich habe die Chinesen immer bewundert und ich schätze es sehr, in Ihrem Land zu spielen. Seit 2018 kehre ich nach China zurück und fühle mich hier immer sehr willkommen", fügte er hinzu, aber es sei zu spät.

Zwei Wochen später, bei seiner Viertelfinalniederlage gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime, beschwerte er sich erneut beim Stuhlschiedsrichter über das Husten chinesischer Zuschauer, da sie dies offenbar absichtlich taten, um den Italiener zu verärgern. "Komm schon, das passiert in jedem Punkt. Ich habe einen Fehler gemacht, OK, aber das ist nicht in jedem Punkt möglich. Das ist zu viel. Sag etwas."

Später gab ein besiegter Musetti zu, dass er nervös und nicht in einem guten emotionalen Zustand war. "Diese negative Atmosphäre, die habe ich zum Teil selbst geschaffen. Der Monat in China war nicht einfach; Ich habe mich nach allem, was passiert ist, nie wohl gefühlt. Am Ende hat es meine Denkweise beeinflusst, obwohl ich auch Fans hatte, die an meiner Seite waren und mich unterstützt haben" (via Punto de Break).

"Für mich ist es eine verpasste Chance, was das Rennen und auch die Ergebnisse angeht. Es wird nicht einfach sein, sich durchzusetzen", fügte Musetti nach der 4:6, 2:6-Niederlage hinzu, obwohl er Felix keinen Verdienst wegnahm, der "gut gespielt hat, vor allem mit seinem Aufschlag, sehr aggressiv".